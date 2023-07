Illegale rave aan Noordkasteel in Antwerpen in de kiem gesmoord

Aan het Noordkasteel is donderdag een illegale rave in de kiem gesmoord door de politie. Niemand werd bestuurlijk gearresteerd, de al aanwezige feestvierders werden gecontroleerd en aangemaand om naar huis te gaan.

De Antwerpse politie ontving donderdag doorheen de dag verschillende meldingen dat er die avond ‘ergens in Antwerpen’ een geheime rave zou plaatsvinden. De locatie bleek ditmaal niet het Groot Schietveld in Brecht, waar twee weken geleden zo’n tweehonderd ravers neerstreken, maar het Noordkasteel in het Antwerpse havengebied.

Zowel de federale scheepvaartpolitie en de lokale politie kwamen in de vroege avond ter plaatse. Op dat moment waren er al een tiental personen neergestreken met bakfietsen vol drank, maar nog voor de eerste tonen door de boxen galmden werd het feestje dus ontmanteld. ”Er waren geen bestuurlijke aanhoudingen. Een aantal personen is gecontroleerd en huiswaarts gestuurd”, zegt de Antwerpse politie.

De scheepvaartpolitie hield nog de hele avond proactief een oogje in het zeil. Vermoedelijk mede door het slechte weer bleef het echter de rest van de avond rustig op het Noordkasteel.