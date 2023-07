Moskou arresteert ultranationalistische blogger Igor Girkin, veroordeeld voor neerschieten vlucht MH17

875.000 volgers heeft Igor Girkin (52) op zijn Telegram-account. In een van zijn laatste posts haalde hij hard uit naar de Russische president Vladimir Poetin. Girkin had het over een ellendig persoon die al 23 jaar aan de macht is en stelde dat het land “geen zes extra jaar met die lafaard aan het hoofd” aankan.

De brug te ver voor het Kremlin? Zo lijkt het wel, want vrijdag werd de blogger gearresteerd. Zijn advocaat bevestigde het nieuws tegenover de krant RBK. Girkins vrouw Miroslava Reginskaja postte op zijn account dat hij wordt beticht van extremisme. Waar haar man wordt vastgehouden, weet ze niet.

MH17

Girkin is een grote naam in Rusland. Hij leidde in 2014 de door het Kremlin gestuurde separatistische opstand in de Oekraïense regio Donbas. Het waren dus zijn troepen die in juli van dat jaar passagiersvlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht schoten. Daarbij vielen 298 doden. In november vorig jaar werd Girkin in Nederland bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij die aanslag.

© REUTERS

Terug in Rusland, verloor Girkin alle aanzien. Maar hij bleef een ultranationalist. Dit jaar vormde hij met andere rechts-nationalisten de zogeheten Club van de Boze Patriotten, die oproept om nóg harder op te treden tegen Oekraïne. “Alles voor het front, alles voor de overwinning, glorie voor Rusland!” luidt de slogan van de club.

Eind vorig jaar zou Girkin in Oekraïne zelfs kort hebben meegevochten met een Russisch vrijwilligersbataljon. Maar tegelijk heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij Poetins regime veracht. Op sociale media groeide hij uit tot een grote criticus van de Russische legerleiding.

Volgens de Russische politicologe Tatjana Stanovaja heeft Girkin al langer “elke mogelijke rode lijn” overschreden in zijn kritiek op het Kremlin en het Russisch leger. “Zijn arrestatie is zeker in het belang van het ministerie van Defensie”, schrijft ze op Telegram.