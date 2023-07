Waarom de 22 goals en 2.000 fans voor FC Heist - Club Brugge de uitzondering op de regel zijn: “Topploegen oefenen nu liever op een bijveldje achter gesloten deuren”

Ruim tweeduizend toeschouwers genoten woensdagavond in Heist van 22 doelpunten van Club Brugge. Een ouderwets zomeravondje voetbal, dat een paar jaar geleden nog jaarlijkse kost was. Profclubs laten ondertussen de oefenwedstrijden tegen lokale clubs steeds vaker links liggen, ondanks de enorme publieke belangstelling en dus gaan we op zoek naar de achterliggende redenen.