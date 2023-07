Hoog bezoek zaterdag in Genk. Niemand minder dan Vincent Kompany zakt met zijn Burnley af naar de Cegeka Arena voor de galawedstrijd van de vicekampioen. Een verrassing is de Limburgse trip van de kersverse Premier League-club zeker niet: Kompany is goede maatjes met Genk-coach Wouter Vrancken. “Vincent belde me toen ik samen met mijn zoontje naar het kot van mijn dochter wandelde.”