Proces rond achterhouden documenten door Trump start in mei

De rechtszaak zal dus op minder dan zes maanden vóór de verkiezingen plaatsvinden. Trump is momenteel de favoriet voor de Republikeinse nominatie in de race. Speciale aanklager Jack Smith had gevraagd om het proces in december te plannen. De advocaten van Trump vonden dat het nog niet nodig was om een concrete datum te prikken, maar stelden dat het na de verkiezingen moest. Anders kan de jury geen onpartijdige uitspraak doen, klonk het.

Het proces was aanvankelijk gepland voor 14 augustus - een datum waar zowel de verdediging als de aanklager tegen waren omdat ze zeiden dat ze meer tijd nodig hadden om zich voor te bereiden.

De zaak draait om tientallen dozen met dossiers die de voormalige president uit het Witte Huis meenam bij zijn vertrek. Later werden deze dozen gevonden op zijn landgoed in Florida. Volgens de akte van beschuldiging wordt hij aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” onder de spionagewet, en voor “belemmering van de rechtsgang”. De aanklacht stelt dat Trump de nationale veiligheid in gevaar bracht door nucleaire geheimen mee te nemen. Daarnaast moet hij zich verantwoorden voor het tegenwerken van het gerecht, omdat hij de documenten weigerde te overhandigen en verborgen probeerde te houden. Trump zelf pleit onschuldig. (agg)