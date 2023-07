Anouk Matton, mama achter de knoppen, over zwangere Amelie Lens: “Vandaag full force DJ, morgen weer 100 procent mama”

Twee van onze beste vrouwelijke DJ’s veroveren straks de mainstage van Tomorrowland: eerst MATTN, later op de avond Amelie Lens. Die laatste kondigde een week geleden haar zwangerschap aan. DJ én mama zijn: Anouk Matton, mama van London (2), is een pro. “Er bestaan geen perfecte mama’s, wel gelukkige.”

“Ik dacht daarnet: is het al terug Tomorrowland? Hoe snel gaat de tijd, zeg.” Anouk Matton is tegelijk: perfect gestyled, top-DJ, creatief brein achter een make-uplijn en kledinglijn voor baby’s, echtgenote van Dimitri Vegas en mama van London. Op 9 juli werd haar zoontje twee jaar - nog iets dat vliegt. “Het was een heel mooie dag, want op zijn verjaardag hebben we hem ook laten dopen. Mocht hij ooit zijn communie wilt doen of wilt trouwen, later.”

Een baby’tje hebben én een DJ-tafel, met een partner die zelf ook achter de knoppen staat: ze weet perfect hoe het voelt. En dus was ze blij verrast, toen ze op Instagram las dat Amelie Lens - zelf DJ, en ook getrouwd met een DJ, Sam Deliaert of dj Faraga - een meisje verwacht. “Ik heb het ook gewoon online gelezen, maar ik ga haar vandaag proficiat wensen als ik ze zie. Ik weet wat voor een impact het heeft, hé.”

Bij haar betekende de komst van een kindje in een gezin van top-DJ’s: constant puzzelen. “Het is natuurlijk veel gebeurd dat ik boekings niet aanpakte, omdat ik bij mijn kindje wou zijn. Maar dat hoort erbij. Ik ken eigenlijk heel weinig collega-DJ’s die mama zijn. Het viel mij ook op, toen ik m’n zwangerschap aankondigde, dat er heel wat mensen online reageerden: oei, dan ga je stoppen met draaien? Ja, nee hé? En Dimi dan, bijvoorbeeld? Hij zei het ook meteen: dit moet je vooral zelf invullen. En we zien wel hoe het werkt.”

Zwanger draaien deed ze zelf nooit. “Dat geluk had ik, door corona.” Daarna probeerde ze één keertje London mee te nemen backstage, tijdens een optreden. “In Ushuaïa, in Ibiza. We hadden zelfs een speciaal koptelefoontje voorzien. Maar de organisatie is tot bij ons gekomen: kinderen onder 18 jaar mogen niet binnen. Teveel prikkels, te luid. Hier ook niet, trouwens. Dus London is nu thuis bij de oppas. Vandaag ga ik hier full force, morgen ben ik weer 100 procent mama.” Met als hulpmiddeltje: een constante lijn met de oppas. “Ik vraag haar nu de hele tijd om foto’s en video’s te sturen. (lacht) Maar dat helpt mij dan ook weer, zodat ik mij hier verder kan focussen.”

Het is het advies dat ze Amelie zelf zou geven: een goeie balans vinden tussen een mama zijn en een dj zijn. “Besef dat er geen perfecte mama’s bestaan, wel gelukkige mama’s. Ik hoop dat ze heel goed naar zichzelf luistert, naar haar buikgevoel. Letterlijk. En haar zeker niet schuldig voelen. Een reminder voor mezelf ook meteen.” (lacht)

Maar eerst nog Tomorrowland laten ontploffen, om half zes. “Ik heb een heel nieuwe set voorbereid. De zenuwen beginnen te komen.”