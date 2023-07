Simon Mignolet en Club Brugge staan voor het seizoen van eerherstel: “Ik begreep de keuze voor Parker, maar we hebben tijd verloren onder hem”

Donderdag is het showtime. Dan beginnen Club Brugge en Simon Mignolet (35) tegen het Deense Aarhus aan hun zoektocht naar eerherstel. De ex-Rode Duivel – die voor zijn vijfde jaar staat als doelman van blauw-zwart – ging zitten voor een gesprek over het moeilijkste seizoen in jaren, Engelse onderschatting en de wind van Ronny Deila. Zelfs de nationale ploeg kwam ter sprake. “De situatie met Courtois verandert niets voor mij.”