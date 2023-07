Maakt extreemrechts intrede in regering na vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje? “Keuze voor leugens en vernieling”

In Spanje vinden zondag vervroegde parlementsverkiezingen plaats. De rechts-conservatieve Partido Popular (PP) zou de grote winnaar worden, maar die lijkt de steun nodig te hebben van het extreemrechtse Vox om een meerderheid te vormen. De kans bestaat dus dat extreemrechts voor het eerst sinds de dood van dictator Francesco Franco meer dan een halve eeuw geleden weer aan de macht komt in Spanje.

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde in mei vervroegde verkiezingen aan nadat zijn socialistische partij PSOE zware verliezen moest slikken bij de regionale en lokale verkiezingen. Normaal gezien waren de parlementsverkiezingen eind dit jaar gepland.

Volgens de peilingen zou de PP met ruim vijf procent voorsprong - 34 procent tegenover 28 procent voor PSOE volgens de meest recente peiling van de krant El País - de winnaar worden van de verkiezingen. De partij zou echter niet voldoende stemmen halen voor een absolute meerderheid en zou de hand kunnen reiken naar Vox, de extreemrechtse partij die zich in 2013 afsplitste van de PP en rond de 13 procent haalt in de peilingen.

Klimaat

Opvallend is dat Vox waarschijnlijk minder stemmen zal halen dan in 2019 (15,2 procent) en waarschijnlijk pas de vijfde partij wordt, na de linkse alliantie Sumar. Als de PP het haalt, heeft Vox echter meer gewicht in de schaal te leggen. Wel heeft de ultranationalistische partij extreme standpunten die niet op de agenda staan van de PP, zoals het ontkennen van geweld op basis van gender of van de klimaatopwarming.

Dat zorgt ook voor ongerustheid binnen de Europese Unie: Vox-leider Santiago Abascal wil een einde maken aan de klimaat- en milieubeschermingsprojecten die Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen promoot. Ook heeft de partij, net als Hongarije en Polen, een aparte kijk op de rechtsstaat.

Vox-leider Santiago Abascal. — © AP

Tot nu toe hebben de PP en Vox in drie van de zeventien Spaanse regio’s bestuursakkoorden gesloten. In Andalusië en op de Balearen worden regionale regeringen van de PP gedoogd door Vox. De twee partijen werken in verschillende gemeenten ook samen. Eerder deze maand slaagden de twee partijen er echter niet in om een akkoord te vinden in Murcia, wat een teken kan zijn dat een regeringsvorming toch niet zo eenvoudig zou worden.

Leugens en vernieling

In zijn laatste tv-debat zei premier Sánchez dat de Spanjaarden “op 23 juli moeten kiezen tussen zij die dag en nacht hebben gewerkt voor de bescherming van de burgers en zij die zich bezighielden met leugens en vernieling”. Hij waarschuwde de Spanjaarden ook dat ze ervoor moeten zorgen dat de economie “geen vijf, tien of zelfs veertig jaar” teruggaat in de tijd.

Spanje, de op twee na grootste economie van de Europese Unie, heeft het relatief goed gedaan onder de linkse minderheidsregering van Sánchez. De coronapandemie werd ingedamd door een goed georganiseerde vaccinatiecampagne en het land kreeg sneller dan andere landen grip op de economische gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Voor dit jaar wordt een economische groei van 2,3 procent verwacht en de inflatie is gedaald van 10 procent een jaar geleden tot minder dan 2 procent. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn: de helft van de bevolking komt volgens armoedeorganisaties niet rond met zijn inkomen en de werkloosheidsgraad blijft met ruim 28 procent enorm hoog.