Anderlecht speelt zaterdag (13.30 uur) een galamatch tegen Ajax. Voor Kasper Dolberg (25) wordt dit direct een speciale wedstrijd. De Deense spits debuteert niet alleen in het Lotto Park, hij was bij de Amsterdammers ook een supertalent. Wij blikken daarom nog eens terug op de Ajax-jaren van Dolberg. Ook in Nederland noemden ze hem een enigma.