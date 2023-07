Regering en Engie zetten nieuwe stappen in verlenging kerncentrales Doel 4 en Tihange 3

De regering en de energiereus raakten het enkele weken geleden eens over de levensduurverlenging van beide jongste kerncentrales, maar vooral ook over de prijs voor de berging van het afval. Daarvoor was een provisie van 10,5 miljard euro voorzien. Daar komt 4,5 miljard euro bij. Daarnaast is er de ontmanteling van de zeven kerncentrales, die voor rekening is van Engie. Daarvoor is een provisie van 8 miljard euro voorzien. Dat cijfer kan nog variëren, afhankelijk van de driejaarlijkse schatting door de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Beide partijen gaven aan dat de heropstart in de winter van 2025-2026 het preferentiële scenario was. De brandstof daarvoor is intussen besteld. De nucleaire waakhond FANC maakte eerder deze week bekend dat de werken om de kerncentrales tien jaar langer te laten draaien, gespreid mogen worden uitgevoerd. Op die manier kunnen de reactoren vanaf november 2025 open blijven.

Berging van kernafval

Volgens het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die samen met premier Alexander De Croo de deal onderhandelde, is dat zogenaamde Flex LTO-scenario nu bevestigd als voorkeurscenario van beide partijen, zodat Doel 4 en Tihange 3 dus effectief beschikbaar kunnen zijn eind 2025.

Daarnaast raakten ze het eens over een set transactiedocumenten die een aantal afspraken juridische zekerheid bieden en die de middelen voor de berging van het afval bevestigen. Tegen 31 oktober volgt een tweede set transactiedocumenten.

De ministerraad besliste donderdag overigens ook 17 miljoen euro te prefinancieren van de voorbereidende studies en activiteiten voor de verlenging van de twee kerncentrales. Eerder prefinancierde de regering al de studies en werken tussen januari en einde juli 2023. Nu worden ook de studies en activiteiten gefinancierd tot einde oktober.