Interesse voor Zeno Debast wordt steeds groter: Anderlecht wijst bod van Villarreal en Frankfurt af

Zeno Debast (19) wekt belangstelling van diverse teams uit grote Europese competities, maar twee clubs werden al concreet voor de RSCA-verdediger. Zowel Frankfurt als Villarreal formuleerden een aanbieding voor Debast bij Anderlecht, maar ze werden allebei afgewezen. Hoe hoog de biedingen waren, is niet geweten. Feit is dat paars-wit na het vertrek van Bart Verbruggen naar Brighton voor 20 miljoen geen nood meer voelt om nog een talent te verkopen. Debast staat niet op de lijst van potentiële vertrekkers en CEO Jesper Fredberg zei onlangs dat hij het jeugdproduct nog minstens één seizoen aan de zijde van Jan Vertonghen ziet spelen.

De transferperiode is evenwel nog lang en de vraag is hoe hard de geïnteresseerde clubs nog zullen doorduwen. Villarreal en Frankfurt zijn niet zomaar clubs. De Spanjaarden wonnen in 2021 de Europa League, speelden in 2022 nog de halve finale van de Champions League en werden afgelopen seizoen verrassend uitgeschakeld door Anderlecht in de 1/8ste finale van de Conference League. Daar zag Villarreal Debast van nabij aan het werk. Frankfurt is de nummer 7 uit Duitsland en won in 2022 de Europa League. Als ze evenwel hun slag willen thuishalen zullen ze met (veel?) meer dan 15 miljoen over de brug moeten komen.

Debast is op zijn beurt ook niet geobesedeerd door een transfer. Volgend jaar in juni is er het EK 2024 in Duitsland en de verdediger wil vooral speelminuten verzamelen zodat bondscoach Tedesco overtuigd raakt om hem mee te nemen. In die zin heeft Anderlecht goeie kaarten en zullen gegadigden ook met een mooi sportief project moeten komen. (jug)