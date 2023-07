TikTok-seksjuf Mel voelt Tomorrowland-bezoekers aan de tand: “Zelf condooms meepakken? Te duur, hé”

De pil en condoom: ‘meh’, lijken steeds meer jongeren te denken. Zo wees een bevraging over seksualiteit bij 20.000 Vlaamse tieners enkele maanden geleden uit. “Ik zag dat nieuws. En ik dacht het direct: zó spijtig.” Mel zit op een kruk in het persdorp van Tomorrowland, in perfect festivaluniform: Durex-roze boa, frivool topje, Barbie-oorbellen. Maar ook een stevige, praktische broek en leren boots. Ze is er voor de fun én voor de efficiëntie. Haar job offline? Sekswerker. Haar job online? Het taboe over sekswerk met veel humor doorbreken, en vragen beantwoorden van jongeren over seksualiteit. Als een lieve, beste vriendin, op haar TikTok-kanaal. “Ik ben vorig jaar ook in 15 klassen seksuele opvoeding gaan geven, telkens vier uur lang.”

Synthetisch ondergoed

En waar is er meer liefde scheutig te geef dan op het kleurrijkste, meest diverse, ‘Unite Forever’-festival van ons land? Op naar Tomorrowland, voor een lesje banaan aankleden. Voor Mel is het haar eerste keer. “Ik heb eigenlijk ook nog nooit seks gehad in een tent, of op een festival”, vertelt ze. “Wel bijna. Een tweetal jaar geleden was ik een beetje verliefd op een maat, en hij vroeg op een festival of hij mee in mijn tent mocht komen liggen. Maar ik had een festivalfoef. Kent ge dat?” Krekels. “Ik droeg synthetisch ondergoed, zie je, en niets rook beneden meer fris. Eerste tip voor de festivalgangers hier: draag nooit synthetisch ondergoed op een festival, alleen maar katoen.”

Als we het terrein opgaan, is Mel plots de nieuwste hippe naam op de festivalaffiche. ‘Mel van TikTok!’ klinkt het overal rond haar, en fans ruilen hun enthousiaste blikken in voor een knuffel of een selfie. “Zo fijn dat iedereen zich hier kleedt hoe die wil”, merkt Mel op. “Dat is iets wat ik vaak voelde in de klas: schaamte over je lichaam. Terwijl dat écht niet hoeft. Ik zag daarjuist een vrouw in een klein bikini’tje lopen. Keitof.”

© Kris Van Exel

Eerste in mijn valies

In de aanval. Hoe denken de jongeren op de wei over vrijen met een beschermlaagje tussen? “Een condoom? Oei nee, gebruik ik niet.” Daniel (29) uit Duitsland is onverbiddelijk. “Zonder voelt alles veel beter, veel plezanter. Maar voor jou zou ik een condoom gebruiken hoor.” Mel lacht. Maar laat zich niet afleiden door de charmes van de schnitzel. “En wat als je een mooi meisje tegenkomt, en zij wilt wél een condoom gebruiken?” Geen twijfel bij Daniel. “Dan ga ik uit de tent. Ik kies propere meisjes, hoor.” Michael (23) heeft evenzeer geen condooms op zak. “Het is allemaal al duur genoeg, hé. En mij achteraf laten testen? Nee, ik ben een gezonde man in een gezond lichaam.” De Franse Thomas is nòg zelfzekerder. “Ik bén een condoom.”

Lees verder onder de video.

Mel zoekt uit of jongeren weten hoe je een condoom omdoet. — © NB, SVZ

“Geen condoom bij? Dan zeg ik nee”, zeggen de 19-jarige Saartje en Jolien. Exact hetzelfde geluid bij Lani (18), die ook de pil neemt. “Dat vind ik toch een moeilijke.” Haar vriendin Venna (18) knikt. “Mijn vriendin heeft nu een spiraaltje, maar anders zou ik ook sowieso een condoom gebruiken”, zegt de 22-jarige Wout. “Voor de veiligheid, gewoon. Al die ziektes die rondgaan enzo. Als je de mensen niet goed kent, dan zou ik het niet helemaal vertrouwen.” De 29-jarige Martin uit Denemarken gaat nog een stapje verder. “Condooms zijn het eerste dat ik in mijn valies steek. Veiligheid eerst.” Liz (20): “Ik zou het sowieso niet in een tent doen, eigenlijk.”

Verdeelde festivalwei, dus. De laatste test dan: rol eens een plastic KW over een banaan. Moeizaam. Foute kant, foute aanpak, binnenstebuiten. “Oei, ik weet niet hoe dat moet?”, zegt een meisje voorzichtig. Mel blijft lachen, is gul met advies en hulp. En iedereen luistert. “Vroeger, door de seksuele opvoeding die ik zelf kreeg, dacht ik: je hebt seks, je wordt zwanger, je gaat dood”, zegt Mel. “Terwijl seks om zoveel meer draait.” Als Barbie Seksvoorlichting er ooit komt: mooie Mel is het beste model.

Mels vijf tips voor veilige festivalseks: - “Zonder hoes niet in de poes”, klinkt het. “Neem zelf condooms mee, ook als meisje. Veel jeugd doet dat niet, omdat je dan aanzien zou worden als ‘gemakkelijk’. Terwijl het net verantwoordelijkheid toont.” Bovendien gemakkelijk en anoniem te bestellen. “Je kan ze als jongere gratis bij het JAC gaan halen, of bestellen op bol.com. Het is het écht waard. Veel toffer om achteraf niet met de stress te zitten.” - Stel: de goesting is gaar, maar de condooms steken nog in je andere jeans. Wat doe je? “Rondvragen.” Een rubbertje, een condoom, a condom: uitspreekbaar in elke taal. “Je zal er wel eentje vinden zo.” - “Nee is oké”, aldus Mel. “Da’s het belangrijkste. Zélfs al heb je eerst de hele avond met elkaar zitten flirten.” - Toch een wip zonder slip? “Geen ramp”, zegt Mel. “Stommiteiten doen we allemaal. Wees verantwoord onverantwoordelijk: laat jezelf testen na drie weken. Kan perfect bij je huisarts. Eens plassen in een potje en bloed laten testen, en je bent gerust.” - Tot slot: een WC-hokje een no-go voor een vluggertje? “Goh.” Mel glimlacht. “Het is ongemakkelijk, ja. Maar het kan ook best spannend zijn. Waarom niet?” Bekijk hier de video van Mel op Tomorrowland.

Sekswerker Mel zoekt uit: vrijen jongeren veilig op festivals? “Ik vind zonder echt veel beter”

© Nieuwsblad