Tennisclub in rouw na overlijden van tandartskoppel en hun drie zonen: “Vincent (48) werd hier door iedereen graag gezien”

Dat een volledig gezin van vijf bij een dramatisch verkeersongeval het leven liet, is hard aangekomen in Doornik. Tandarts Vincent Messiaen (48), zijn vrouw Annick (47) en hun drie tienerzonen keerden woensdagavond terug van een verblijf aan de Vlaamse kust, en waren op slag dood.

“Dat ze alle vijf samen overleden zijn. Het is een onwaarschijnlijk drama.” Het nieuws over het drama is ook in de Vautour Tennis Club in Doornik hard aangekomen. “Vincent was al jaren lid van onze club”, zegt Jean-François Mathé. “De laatste jaren speelde hij vooral padel. Iedereen kent hem hier in de club, hij wordt door iedereen graag gezien. Omdat hij zo behulpzaam was. Hij was altijd bereid om een handje toe te steken. Ik verlies een goeie vriend.”

“Vincent was een uitzonderlijk persoon”, vertelde bestuurslid Christophe Vandenbussche aan de krantengroep Sudpresse. “Hij hield van het leven. Ik heb hem zich nooit zien ergeren, ook niet hier op de padelvelden. Hij had een levensvreugde, die erg besmettelijk was. Als je hem tegenkwam, liet hij je niet onverschillig.”

Vincent Messiaen had al sinds 1998 een bloeiende tandartspraktijk in Doornik, waar vijf tandartsen werkten. Hij had de praktijk overgenomen van zijn vader Jean - ook een tandarts. Vincent leidde de praktijk met zijn echtgenote Annick Boulanger, die tandartsassistente was.

“Annick kennen we ook. Al speelde ze geen tennis, ze kwam wel vaak mee naar de club”, zegt Mathé. Samen had het koppel drie zonen van 15, 17 en 19 jaar. “Arthur en Charles speelden ook padel. Maar

Tientallen mensen in Doornik pasten hun profielfoto aan op Facebook, als teken van rouw. — © Facebook

ook Henri, hun derde zoon, zagen we hier af en toe.”

Tientallen mensen uit Doornik veranderden donderdag hun profielfoto op Facebook, als teken van rouw: twee gesloten ogen met een traan, tegen een zwarte achtergrond. “Het is zo onrechtvaardig”, schreef ook Nathalie Vandecasteele, de zus van de onlangs vrijgekomen Olivier Vandecasteele.

Scherpe bocht

Het hele gezin Messiaen had enkele dagen doorgebracht aan de Vlaamse kust. Woensdagavond laat reden ze terug naar hun huis in Orcq, een deelgemeente van Doornik. Een kwartier voor ze thuis zouden arriveren, aan verkeerswisselaar van Marquian, liep het om 01.40 uur fout.

“Wie daar via de E403 toekomt, heeft als chauffeur drie opties: ofwel sla je rechtsaf naar Rijsel, ofwel ga je links naar de E429”, legt burgemeester Paul-Olivier Delannois (PS) uit. “Ofwel rijdt de chauffeur rechtdoor, om naar Doornik te rijden. Maar als je die route kiest, volgt er meteen een heel scherpe bocht naar links.”

Het tandartskoppel Annick Boulanger en Vincent Messiaen. — © if

Daar, in die bocht, gebeurde het ongeval. De BMW X5 Hybride van het gezin reed rechtdoor . “De auto is tegen een betonnen vangrail gevlogen, en vervolgens nog tegen een tweede. Het voertuig is daardoor in de lucht gevlogen.” Het voertuig raakte enkele bomen, en stortte vervolgens langs de steile helling naar beneden. De auto moet onmiddellijk vuur gevat hebben. De beide ouders stierven in het voertuig. Hun drie kinderen die achteraan zaten, werden uit de auto gekatapulteerd, maar waren wellicht ook op slag dood. De auto brandde volledig uit.

Geen andere auto

“Er was geen andere auto bij het ongeval betrokken”, zegt de burgemeester, die om 4 uur donderdagochtend ter plaatse ging op de plek van het ongeval. “We zagen ook geen remsporen. Is de chauffeur in slaap gevallen? Heeft de bestuurder iets gekregen? Was er een technisch probleem met de wagen? We weten het niet.”

Het parket van Doornik voert een onderzoek, maar kon de afgelopen dagen nog geen uitsluitsel geven.

“Het is een drama”, zegt burgemeester Delannois. “Het gezin is zeer bekend hier in de stad. Ook hun drie zonen, die in allerlei verenigingen zaten. Daarnet ontmoette ik enkele studenten die vakantiewerk doen hier bij de stadsdiensten. Ze waren aangeslagen, want één van de slachtoffers kenden ze. De moeder was van Moeskroen. Ook daar is de verslagenheid groot.”