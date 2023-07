TOT ONZE GROTE SPIJT: Paulien (33) heeft spijt van haar jobkeuze: “Ik leidde het leven waarvan ik dacht dat anderen het zo wilden”

Paulien is 33, en heeft spijt over de professionele keuzes die ze in haar leven nam. Ze heeft het gevoel dat ze naast haar levenspad loopt in plaats van er op, en dat zorgt voor de eerste verschijnselen van een burn-out. Op een dag verzamelt ze voldoende moed aan de keukentafel om het roer om te gooien. En ze vertelt erover in onze podcast Tot Onze Grote Spijt.