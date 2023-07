“Schepen in Zwarte Zee bedreigen is onaanvaardbaar”

De dreiging tegen burgerschepen in de Zwarte Zee is “onaanvaardbaar”. Dat heeft een hoge gezagdrager bij de Verenigde Naties vrijdag verklaard, na de verklaringen van Moskou en Kiev nadat Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal.

“De dreiging om civiele vaartuigen als doelwit te kiezen in de Zwarte Zee is onaanvaardbaar”, zei Rosemary DiCarlo, die binnen de VN adjunct-secretaris-generaal is voor het buitenlands beleid, voor de Veiligheidsraad. “We maken ons ook zorgen over informatie waaruit zou blijken dat er mijnen in de Zwarte Zee zijn geplaatst, wat een dreiging inhoudt voor de burgerscheepvaart.”

“Het risico dat het conflict zich uitbreidt door een - opzettelijk of accidenteel - militair incident in de Zwarte Zee moet te allen prijze worden vermeden, omdat het rampzalige gevolgen kan hebben voor ons allemaal”, luidde het. Haar woorden vormden een echo van de veroordeling die secretaris-generaal Antonio Guterres donderdag uitsprak van de Russische aanval op Oekraïense havens.

Rusland maakte maandag bekend dat het uit de graandeal stapt. Die laat de export toe van Oekraïens graan. Moskou, Kiev, Istanboel en de VN hadden daarover een jaar geleden een akkoord gesloten. Rusland kondigde daarna aan dat het elk schip dat naar Oekraïense graanhavens vaart, als een militair doelwit beschouwt. DIe haven waren ook het doelwit van Russische aanvallen. Kiev op zijn beurt waarschuwde alle schepen die naar havens varen die onder Russische controle vallen.

Trieste en teleurstellende week

“Dat Rusland een einde heeft gemaakt aan zijn samenwerking, en tegelijkertijd belangrijke havens bombardeert, zal de crisis nog verergeren”, benadrukte DiCarlo. Ze verzekerde dat de VN zijn inspanningen zal voortzetten om Oekraïens en Russisch graan op de wereldmarkt te krijgen.

“Deze week was een trieste en teleurstellende week”, klonk het dan weer bij de VN-verantwoordelijke voor humanitaire zaken, Martin Griffiths. Maar voor velen van de 362 miljoen mensen die wereldwijd nood hebben aan humanitaire steun, “is het geen kwestie van droefnis en teleurstelling. Het is een bedreiging van hun toekomst, de toekomst van hun kinderen, van hun familie”, aldus Griffiths, die eraan herinnerde dat de graanprijzen alweer gestegen zijn. “Ze zijn niet bedroefd, ze zijn woedend, ongerust, sommigen gaan honger lijden, sommigen zullen uitgehongerd zijn, sommigen dreigen te sterven.”