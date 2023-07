Dominique Persoone bijna voor 55.000 euro aan pralines opgelicht door Franse bende die deed alsof ze van Action waren: “Zonder alerte chauffeur was ik het allemaal kwijt”

“Het begon een maand geleden met een mail van het Franse hoofdkantoor van Action in Parijs”, vertelt Persoone. “Ze wilden duizend stuks van onze ‘Chocolate Line Experience Box’ om aan hun topleveranciers te schenken. Dat is een box van 55 euro met daarin twintig pralines van onze ‘Deluxe Collection’ en dan ook nog zes verschillende repen. Er werd verschillende keren gemaild en gebeld over wat er nu allemaal precies in zat, de prijs én ze stuurden ons ook logo’s en labels die op de pakketjes moesten komen met daarop een bedanking aan hun leveranciers. Alles verliep zeer professioneel – er werd zelfs nog een korting bedongen – en ging via officiële mailadressen met de naam van een manager die er ook werkt. Mijn assistente is daar nogal achterdochtig in – nochtans werken we geregeld voor bedrijven – en had dat voor de zekerheid toch allemaal nog eens gecheckt via Google. Het zag er allemaal goed uit.”

Toen de chauffeur in deze buurt aankwam vond hij het verdacht — © red

Donderdag moest er geleverd worden. “We huurden een koeltransport, laadden er de acht palletten in én weg was de vrachtwagen richting Parijs. Eerlijk: ik zag die graag vertrekken, het was een mooie deal. Maar toen die chauffeur op het adres aankwam, vond hij het maar louche. Een buitenwijk van Parijs die in de verste verte niet deed denken aan de plek waar Action een loods zou hebben. Dus zocht hij het nummer op van de hoofdzetel, belde hij om te horen of hij juist was én kreeg hij daar te horen dat ze van niets wisten. Daarna is hij snel vertrokken. Wat een geluk dat die man zo alert was. Hij is geen werknemer van ons, maar iemand van de transportfirma 4Dtrans. Hij had daar die palletten kunnen afzetten, vertrekken en niemand die het hem kwalijk had genomen. Ik ben hem eeuwig dankbaar.”

Anders was Persoone nu voor 55.000 euro aan pralines kwijt. “Nu zijn we ook wel een mooie deal kwijt, al heeft die dus nooit bestaan, maar we hebben tenminste de chocolade nog, die we wel zullen kunnen verkopen. Intussen is de politie verwittigd, de dienst fraudebestrijding én Action France, waar ze vertelden dat hun mailbox gehackt was. Ongelooflijk hoe vindingrijk zulke bendes zijn. Hun doel was dus om ons die lading te ontfutselen en de pralines vervolgens ergens online of in winkels in het zwart te verkopen. Weet je dat we intussen zelfs nog een mail kregen met de vraag waarom we niet geleverd hebben? Ze durven nogal. Ik schrik er toch van en wil andere ondernemers bij deze verwittigen hoe snel en makkelijk het kan gaan.”

Geen alleenstaand geval

Bij Action bevestigen ze het verhaal en laten ze weten dat ze ook al aangifte deden. “Helaas is hier sprake van identiteitsfraude”, zegt woordvoerster Maureen Veurman. Het blijkt ook geen alleenstaand geval te zijn. “We hebben goed contact met onze leveranciers en hebben hen onlangs gewezen op de toename van identiteitsfraude bij Action.”