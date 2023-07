Resto National serveert 2.250 keer mossel-friet in de Marollen

Zoveel mogelijk mensen laten genieten van een fijne avond en een typisch Belgische maaltijd, dat is het opzet van het Resto National. Aan tafels van acht konden mensen genieten van een portie mossel-friet of - voor wie niet van zeevruchten houdt - van een bord ‘stoemp met worst’. In totaal gingen er 2.100 porties mosselen-friet over de toonbank en 150 porties stoemp met worst.

Vanaf 17 uur was er ook muzikale omlijsting voorzien door de Funfare en Les Mignonettes, de majoretten van de Marollenwijk. Nadien was het de beurt aan Borokov Kolatktiv, Rita & Les Martins en vanaf 20 uur was er het collectieve karaokemoment met ‘Brussel Zingt’.

Net als het Bal National is ook het Resto National erop gericht om de mensen samen te brengen op de nationale feestdag, die dit jaar in het teken stond van tien jaar koning Filip. De maaltijd was ruim voor 21 juli uitverkocht. Reserveren kon voor 29 euro, maar voor mensen die het financieel moeilijk hebben, was er een symbolische prijs van 1 euro, met de steun van de Nationale Loterij.