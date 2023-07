Hagelstorm treft noorden van Italië: ondergelopen straten worden kolkende rivieren van ijs

Noord-Italië is opnieuw getroffen door zware hagel. In Seregno stonden de straten vrijdagavond blank na een hevig onweer. Het ijs lag op het water en stroomde zo door de straten.

“Verschillende regio’s in het noorden van Italië, Slovenië en Kroatië worden al meerdere dagen geteisterd door zware onweders”, zegt weerman David Dehenauw. “De warme en vochtige lucht wekt zware onweders in de hand. Daarbij kunnen enorme hagelstenen worden gevormd, die tot 15 centimeter groot zijn.”

Vrijdagochtend was er een tornado in de regio Lombardije en eerder deze week raakten ook al meer dan honderd mensen in Italië gewond door de hagel, onder meer door valpartijen en glas dat kapot sprong. In de regio Veneto werden enkele provincies bijzonder zwaar getroffen door windvlagen, hagelbuien en zware regen. Vooral de provincies Venetië, Padua, Vicenza en Treviso kregen het hard te verduren. Sommige hagelstenen hadden de grootte van tennisballen en richtten zware schade aan.