Daniel Radcliffe met baby in draagzak bij acteursprotesten

Harry Potter-ster Daniel Radcliffe heeft zich vrijdag met zijn zoontje in een draagzak op zijn buik bij de actievoerende Hollywoodacteurs gevoegd. Samen met zijn vriendin Erin Darke voerde hij actie voor betere afspraken met de grote studio’s.

De 33-jarige acteur voegde zich met zijn aanwezigheid bij de ongeveer 160.000 andere actievoerende leden van acteursvakbond SAG-AFTRA. Andere bekende acteurs die al opdoken bij de protesten zijn George Clooney, Kevin Bacon en Rosario Dawson.

SAG-AFTRA kondigde ruim een week geleden aan dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen. Dat doen zij omdat onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in producties waren stukgelopen.

