VS bezorgd over soldaat die Noord-Koreaanse grens overstak: “Kunnen zelfs niet zeggen of hij nog leeft”

“Ik maak me eerlijk gezegd zorgen om hem.” Dat heeft de Amerikaanse secretaris van het leger, Christine Wormuth, donderdag gezegd in haar eerste publieke reactie op de zaak van Travis King, tijdens een conferentie in Colorado. Ze verwees naar het geval van Otto Warmbier, een Amerikaanse student die 17 maanden gevangenzat in Noord-Korea en overleed kort nadat hij in 2017 in een coma teruggebracht werd naar de VS. “Ik maak me zorgen over hoe ze hem zullen behandelen. Dus we willen hem terug.”

In het Witte Huis uitte ook John Kirby, woordvoerder nationale veiligheid, zijn bezorgdheid: “Dit is geen land dat bekendstaat om zijn humane behandeling van Amerikanen – of eerlijk gezegd van wie dan ook.”

Volgens legersecretaris Warmouth is Washington “volledig gemobiliseerd om contact op te nemen met Pyongyang, onder andere via de communicatiekanalen van de Verenigde Naties”. Noord-Korea heeft echter nog niet gereageerd op de pogingen tot communicatie, zeggen Amerikaanse defensiefunctionarissen.

Op de vraag of het Pentagon gelooft dat King nog in leven is, antwoordde woordvoerder Sabrina Singh ontwijkend. Volgens haar kan het leger geen enkele informatie geven over de toestand van de soldaat. “We kennen zijn toestand niet. We weten niet waar hij wordt vastgehouden. We weten niet wat de status van zijn gezondheid is.”

In een toespraak in Japan zei de speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, Sung Kim, dat de Verenigde Staten “heel hard werken” om de status en het welzijn van King te bepalen en zich actief inzetten om zijn veiligheid en terugkeer te garanderen.

Volgens Pentagonwoordvoerder Singh is Kings formele status in het leger “AWOL”, afwezig zonder verlof.

“Niemand verwachtte dat hij zou vluchten”

De Pentagonwoordvoerder omschreef donderdag de omstandigheden van Kings verdwijning. Travis King had een escorte gekregen naar de luchthaven in Zuid-Korea en zou terugvliegen naar de Verenigde Staten, maar hij verdween voor het boarden, vertelde Singh. De soldaat had zijn missie voltooid en was op weg naar huis nadat hij enige tijd was vastgehouden in een Zuid-Koreaans detentiecentrum. Er hingen hem in zijn thuisland “bijkomende administratieve maatregelen” boven het hoofd, aldus Singh, zonder meer details te geven.

Waarom King in detentie zat, zei ze evenmin. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde woensdag, onder aanhaling van gerechtelijke bronnen, dat de Amerikaan had geweigerd een boete te betalen nadat hij in Seoel een politiewagen had beschadigd.

Volgens Singh stond King op weg naar de luchthaven niet onder hechtenis, maar werd hij wel geëscorteerd door de veiligheidscontrole. “Ik denk dat niemand verwachtte dat hij de luchthaven zou verlaten”, zei ze.

Travis King, met pet op en in het zwart gekleed, riep volgen ooggetuigen eerst “hahaha” en begon vervolgens te rennen. — © AP

King zou zich vervolgens hebben aangesloten bij een commerciële rondleiding aan de grens, maar maakte zich los van de groep en stak de gedemilitariseerde zone (DMZ) over die de twee Korea’s van elkaar scheidt. Wat hij deed in de periode tussen zijn vertrek van de luchthaven en het moment dat hij de grens overstak, weten we niet, aldus nog Singh.

Sympathisant, spion?

Volgens de Pentagonwoordvoerder voeren het contraspionagebureau van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Korea een onderzoek uit naar de reden waarom King de grens overstak.

Legersecretaris Wormuth zei dat King “eerlijk gezegd misschien niet helder nadacht”.“Hij had een individu in Zuid-Korea aangevallen en was in hechtenis genomen door de Zuid-Koreaanse regering en zou terugkomen naar de Verenigde Staten en de consequenties onder ogen zien in het leger”, zei ze. “Ik weet zeker dat hij daarmee worstelde.”

Op de vraag of King misschien sympathiseerde met Noord-Korea, zei Wormuth: “Ik denk niet dat we informatie hebben die daar duidelijk op wijst.” Het Pentagon minimaliseerde suggesties dat de soldaat een inlichtingenrisico zou kunnen zijn.