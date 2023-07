Verontwaardiging en afschuw op Mallorca nadat toerist behoefte doet op gezicht van slapende man: “Het bekende Nederlandse toerisme”

Het zijn beelden die niets aan de verbeelding overlaten: een Nederlandse toerist vond er tijdens zijn vakantie op Mallorca niets beter op dan zijn behoefte te doen op een andere toerist die aan het slapen was op een bankje. Het zoveelste incident waar een toerist bij betrokken is op het Spaanse eiland.

“Dit is het ziekste wat ik ooit heb meegemaakt”, staat er in het Nederlands op de videobeelden te lezen die via Snapchat werden doorgestuurd. In die video is te zien hoe een - volgens de Spaande media - Nederlander op de boulevard langs het strand wandelt maar plots stopt wanneer hij een andere toerist ziet slapen op een betonnen bank die het strand van de boulevard scheidt.

De toerist beslist daarop om zijn broek naar beneden te trekken en zijn behoefte te doen op het gezicht van de slapende man. De Nederlander gaat weg maar keert vervolgens terug om opnieuw hetzelfde te doen, het slachtoffer lijkt niet te reageren. Vrienden, die alles filmden deelden het filmpje via Snapchat. Ook een foto, waarop de man duidelijk te zien is met uitwerpselen op het gezicht doet de ronde op sociale media en in de Spaanse pers. “Het is het bekende Nederlandse toerisme”, schrijft het Spaanse dagblad Ultima Hora over het filmpje.

Het is niet duidelijk wie de slapende man is die een voetbalshirt draagt van UD Las Palmas en ook de vermeende Nederlandse toeristen zijn niet geïdentificeerd. Wanneer het incident precies plaatsvond is ook niet duidelijk.

Zuiptoerisme

Het zogenaamde ‘zuiptoerisme’ is al langer een probleem in Spanje en dan vooral op het eiland Palma de Mallorca waar tijdens de zomermaanden duizenden toeristen naartoe trekken voor de stranden, het eten en het warme klimaat. Maar wat vooral aantrekt is de mogelijkheid tot feesten. Op de vijf kilometer lange boulevard van Playa de Palma alleen al zijn er tientallen bars en nachtclubs.

Maar het Spaanse eiland is het zuiptoerisme meer dan beu. In juli 2022 werden zelfs verschillende bars gesloten die zich niet aan de regels hielden, zoals het niet serveren van alcohol aan minderjarigen. Ook de lokale horeca nam toen maatregelen. Zo kwamen er kledingvoorschriften en werd er een QR-code gemaakt waarop toeristen konden zien wat wel aanvaard werd als kledij om te vermijden dat mannen in hun blote basten zouden komen eten.