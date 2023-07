Hitte in Griekenland nog niet voorbij, brandweer waarschuwt voor meer bosbranden

In Griekenland lijkt er nog geen einde te komen aan de hittegolf. Dit weekend worden in het zuiden van het land temperaturen tot 45 graden Celsius verwacht, melden de weerdiensten. En ook in het noorden van Griekenland stijgt het kwik tot 40 graden, terwijl de temperaturen op de meeste eilanden in de Egeïsche Zee oplopen tot meer dan 38 graden. De brandweer waarschuwt voor meer bosbranden.