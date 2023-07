Honderden Irakezen betogen midden in de nacht tegen verbranding koran in Denemarken

Iraakse veiligheidstroepen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr uiteengedreven die in Bagdad demonstreerden na berichten in de pers over de verbranding van een koran in Denemarken. De betogers probeerden de Groene Zone te bereiken, waar ambassades zijn gevestigd.

De Deense extreemrechtse beweging Danske Patrioter plaatste vrijdag op haar Facebookpagina een video van een man die een koran verbrandt en een schijnbaar Iraakse vlag vertrappelt.

De politie van Kopenhagen bevestigde tegenover Deense media dat er een boek was verbrand voor de Iraakse ambassade, hoewel ze niet konden bevestigen dat het om een koran ging.

Op het Tahrirplein in het centrum van de Iraakse hoofdstad verzamelden zich na middernacht honderden demonstranten, voornamelijk jonge mannen die leuzen scandeerden en portretten omhoog hielden van Moqtada al-Sadr.

De veiligheidstroepen hadden twee bruggen geblokkeerd die naar de Groene Zone leidden, een beveiligde wijk met overheidsinstellingen en ambassades. De betogers probeerden het cordon te doorbreken en dat leidde tot relletjes die duurden tot zonsopgang, zo meldt een bron bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Donderdag nog hebben aanhangers van al-Sadr de Zweedse ambassade in Bagdad bestormd en in brand gestoken. Dat gebeurde naar aanleiding van een koranverbranding die later op de dag in Stockholm was aangekondigd. Het ging om een anti-islamactie door een man met de Iraakse nationaliteit, die eerder ook al een koran in brand stak in de buurt van een moskee in de Zweedse hoofdstad. Het ambassadepersoneel raakte niet gewond bij de bestorming.