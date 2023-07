Titelverdediger Verenigde Staten start WK met makkelijke zege tegen Vietnam, Japan hakt debutant Zambia in de pan en Engeland komt met de schrik vrij tegen Haïti

De voetbalsters van de Verenigde Staten zijn het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met een makkelijke zege. De titelverdediger was te sterk voor Vietnam en haalde het met 3-0. Ook Japan heeft een vlotte zege geboekt. Zij wonnen met 0-5 van WK-debutant Zambia. Engeland haalde het dan weer nipt met 1-0 van Haïti.

Sophia Smith scoorde voor rust twee keer voor titelverdediger Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen had het voor ruim 40.000 toeschouwers in Auckland niet al te lastig tegen WK-debutant Vietnam, maar sprong onzorgvuldig om met de kansen. Alex Morgan miste kort voor rust een strafschop en ook na de pauze bleven tal van kansen onbenut. Alleen aanvoerster Lindsey Horan slaagde er in de 77e minuut nog in de score uit te diepen: 3-0. Bij de VS kwam Megan Rapinoe na rust in het veld, waarmee het boegbeeld van de ploeg haar 200e interland speelde.

Donderdag speelt de VS haar volgende groepsmatch tegen Nederland, een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden.

Japan hakt debutant Zambia in de pan

Japan, de wereldkampioen van 2011, had dan weer weinig moeite met WK-debutant Zambia. Lang hielden de Afrikaanse dames stand, maar vlak voor rusten brak Hinata Miyazawa dan toch de ban voor de Japanse vrouwen. Tien minuten na de pauze verdubbelde Mina Tanaka de score. Opvallend: Tanaka had al tweemaal gescoord, maar evenveel keer werden de goals afgekeurd voor buitenspel. Driemaal scheepsrecht dus.

Miyazawa en Endo diepten de score nog uit, in de blessuretijd kreeg de Zambiaanse doelvrouw Catherine Musonda haar tweede gele kaart, waarna Riko Ueki de toegekende strafschop omzette. 0-5, een feilloze start van de Japanners op dit WK.

© AFP

Engeland komt met de schrik vrij tegen Haïti

Europees kampioen Engeland won in Brisbane met 1-0 van Haïti. De enige treffer kwam ook nog tot stand uit een strafschop, succesvol omgezet door Georgia Stanway. Haar eerste poging was nog gestopt door Kerley Theus, maar de doelvrouw van Haïti was te vroeg van haar lijn gekomen.

Invalster Roseline Eloissaint had 10 minuten voor tijd nog de kans op de gelijkmaker voor WK-debutant Haïti, maar doelvrouw Mary Earps voorkwam met een knappe redding een debacle voor de Engelse vrouwen.