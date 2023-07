VIDEO. Aanwinst Dolberg opent met pareltje zijn rekening voor Anderlecht, dat Ajax in galamatch met duidelijke 3-0 over de knie legt

Veel fans wilden getuige zijn van hoe het vernieuwde Anderlecht voor de dag zou komen tegen een klepper als Ajax. Brian Riemer gooide meteen drie nieuwe jongens in zijn ploeg: Dupé, Patris en Dolberg.

Na dik tien minuten zorgden die laatste twee voor een mooi openingsdoelpunt. Patris zette voor vanop rechts, Dolberg pikte de bal goed mee en gaf doelman Rulli het nakijken. Meteen een mooie opener voor de Deense spits. Een gegeven dat CEO of Sports Jesper Fredberg tussentijds tevreden stelde bij Play Sports. “Ik ben heel tevreden met hoe de ploeg op dit moment presteert. Dit is de laatste wedstrijd voor de competitiematch. We spelen ook tegen een sterk team. Zowel individueel als collectief zie ik goeie dingen, dus dat is alleen maar positief. Ik denk dat we niet meer kunnen vragen van Kasper dan wat hij in de eerste helft toonde. Dit is goed voor zijn vertrouwen. De aanvallers moeten vertrouwen hebben, doelpunten helpen daarvoor. Dit is top voor Kasper”, aldus Fredberg.

Kersverse eerste doelman Maxime Dupé toonde voor de pauze nog even zijn kunnen aan het thuispubliek met een parade op een poging van Bergwijn.

In het slotkwartier was het dan aan Benito Raman om zijn stempel te drukken in de punt van paars-wit. Een ongevaarlijke voorzet van hem werd knullig in eigen doel verwerkt door verdediger Aertssen, in de extra tijd legde Raman de 3-0-eindstand wel zelf vast. Anderlecht kan met vertrouwen toeleven naar de seizoensopener van volgende week tegen buur Union.

© BELGA

De openingsgoal van Dolberg:

De 2-0:

De 3-0:

