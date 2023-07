OEFENMATCHEN. David en Lille spelen Cercle Brugge van kastje naar de muur, KV Kortrijk klopt Nederlandse Volendam in galamatch

Cercle Brugge speelde zaterdagmorgen achter gesloten deuren tegen LOSC Lille. Vorige week verraste groen-zwart nog door in de galamatch AS Monaco met 3-0 te kloppen. Nu ging de basisploeg zwaar de boot in met 7-2. KV Kortrijk kende meer succes en wimpelde FC Volendam af met 2-1.

Op het trainingscomplex van de Franse eersteklasser begon Muslic met de ploeg die volgende week zondag ook wellicht zal starten op de Bosuil tegen landskampioen Antwerp. Jordan Semedo startte als linker wingback in de plaats van Olivier Deman, die al een tijdje aast op een transfer. Is er plots beweging in zijn dossier? Deman zou zondagmorgen samen met Utkus en Lopes wel meespelen tegen de werkloze profs.

In Rijsel bleek de thuisploeg enorm efficiënt en liep na een halfuur 3-0 uit. Denkey kon toen milderen en deed dat kort voor de rust nog eens vanop de stip bij 5-1. Vooral Jonathan David (ex-AA Gent) liet de Cercle-defensie sterretjes zien en speelde groen-zwart dol.

Na de rust (5-2) liet Muslic dezelfde ploeg opdraven. LOSC scoorde nog twee keer. Pas voor het laatste kwartier werden nog wat verse krachten ingebracht.

Dit zware verlies is een tegenvaller na de knappe prestatie van vorige week tegen moederclub Monaco, maar moet in de juiste context gezien worden. Muslic heeft dit weekend nog een tweede match en een hele week om het vertrouwen weer wat aan te scherpen en de minpunten weg te werken.

Ueda naar Feyenoord?

Opvallend: Ayase Ueda kwam nog niet in actie bij Cercle in deze voorbereiding. Hij was aanvankelijk geblesseerd maar tegen Lille kwam hij toch Denkey aflossen voor de laatste 20 minuten. De topscorer wil naar een topclub, maar voorlopig is er nog geen echt bod op de Japanner. Wel zou er nu concrete belangstelling zijn van de Nederlandse landskampioen Feyenoord. Cercle betaalde 1,2 miljoen euro voor Ueda en wil nu een grote meerwaarde boeken op Ueda, er is zelfs sprake van 10 miljoen euro. Afwachten of dat realistisch is.

LOSC Lille-Cercle Brugge: 7-2 Cercle Brugge: Warleson; Ravych, Popovic, Daland (77’ Lietaert); Siquet (77’ El Bahri), Francis, Van der Bruggen, Semedo (77’ Lucker) Somers, Denkey (70’ Ueda), Gboho Doelpunten: 8’ Haraldsson 1-0, 12’ Haraldsson 2-0, 30’ David 3-0, 33’ Denkey 3-1, 41’ David 4-1, 43’ Haraldsson 5-1 44’ Denkey (pen.) 5-2, 49’ David 6-2, 57’ David 7-2

KV Kortrijk wint galamatch tegen FC Volendam

De laatste rechte lijn richting competitie werd ingezet. KV Kortrijk kreeg het Nederlandse FC Volendam over de vloer in het Guldensporenstadion. De bezoekers uit de Eredivisie begonnen het felst aan de partij. Na vijf minuten verzilverde ex- Zulte Waregem-speler Robert Mühren een elfmeter. Een slechte start voor KVK, die voor een kleine 2 000 man zijn galawedstrijd afwerkte. Echter trok de thuisploeg zich hier amper iets van aan. Still bleef positief coachen en vertrouwde op lange ballen die vanuit het middenveld de aanval bereikten. Die tactiek wierp na 20 minuten zijn vruchten af. Kadri stuurde Mbayo het straatje in en die twijfelde niet, 1-1. Na de gelijkmaker kreeg KVK meer ademruimte en voetbalde het meer bevrijdend.

De tweede helft begon minder hevig dan de eerste. Beide teams eisten het balbezit meer op in de hoop er kansen uit te puren. Het was KV Kortrijk die de tweede helft domineerde. Het tikte het leer goed rond en een bedrijvige Mbayo werd constant de diepte ingestuurd. Invaller Massimo Bruno zette de 2-1 op het scorebord na een mooie actie van Mbayo. Volgende week zondag opent de Veekaa zijn seizoen in de Ghelamco Arena.

KV Kortrijk-FC Volendam: 2-1 Basisopstelling KV Kortrijk: Vandenberghe, De Neve, Silva, Radovanovic, Wasinski, Mehssatou, Kadri, Audoor, Mbayo, Messaoudi, Avenatti Basisopstelling FC Volendam: Backhaus, Mirani, Murkin, Benamar, Ould-Chikh, Nazih, Twigt, Mühren, Zeefuik, Payne, Johnson Doelpunten: 5’ Mühren 0-1 (pen.), 20’ Mbayo 1-1, 77’ Bruno 2-1.

Eupen stunt tegen Marseille in laatste oefenmatch

Bij Eupen lijken ze klaar voor de competitiestart. Na eerdere zeges in de oefencampagne tegen Charleroi (4-0) en Stade Reims (2-3) klopten de Panda’s in hun laatste oefenmatch nu ook het grote Olympique Marseille met 0-1. De wedstrijd ging door in Bielefeld waar de Franse topclub op stage is. Brandon Baiye zorgde in het openingskwartier voor het enige doelpunt.

Marseille voerde bij de rust negen wissels door, maar bracht wel al zijn grote kanonnen in stelling. Spitsen Aubameyang en Vitinha, Franse internationals Guendouzi en Veretout, oude Belgische bekenden Malinovsky en Gigot en de Marokkaanse WK-sensatie Azzedine Ounahi speelden allemaal minstens één speelhelft.

Volgende week zaterdag begint Eupen aan de competitie met een thuisduel tegen Westerlo. De Kemphanen zijn bij deze gewaarschuwd.