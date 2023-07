“Minstens 16 doden door raketten op huizen in Darfoer”

Geïmproviseerd vluchtelingenkamp in Tsjaad. — © REUTERS

Zeker 16 burgers zijn zaterdag gedood door raketinslagen op hun huizen in Darfoer, in het door oorlog verscheurde westen van Soedan. Dat heeft een lokale advocatenvakbond meegedeeld.

“Tijdens beschietingen tussen het leger en de Rapid Support Forces (RSF) werden vrijdag 16 burgers gedood in Nyala, de hoofdstad van Zuid-Darfoer”, zei de vakbond op basis van een “eerste voorlopige telling”.

De oorlog begon op 15 april in Khartoem tussen de generaal die het bevel voert over het leger en zijn voormalige nummer twee, die aan het hoofd staat van de paramilitaire FSR.

Eind april breidde het conflict zich uit naar West-Darfoer en vervolgens Zuid-Darfoer, waar zeker 3.000 mensen omkwamen.

