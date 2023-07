Italië maakt zich op voor nieuwe hittegolf

Italiaanse meteorologen verwachten begin volgende week een nieuwe hittegolf. In de streek tussen Sardinië en Sicilië zouden dan piektemperaturen van 47 of 48 graden mogelijk zijn, zo meldt de meteorologische dienst Ilmeteo.it zaterdag.

De Italianen spreken van het hogedrukgebied ‘Caronte bis’, als opvolger van hogedrukgebied ‘Caronte’, een verwijzing naar Charon, in de Griekse mythologie de veerman voor de overtocht op de Styx naar het dodenrijk.

Op zaterdag meldde de weerdienst van de Italiaanse luchtmacht 40 graden in Palermo, de hoofdstad van Sicilië. In Rome ging het om 37 graden. Daar werd eerder deze week, op dinsdag, nog 41,8 graden gemeten.

In Noord-Italië werd de zomerhitte vrijdag gevolgd door zware stormen. Zware hagelbuien werden gemeld vanuit Seregno in Lombardije. Kranten toonden zaterdag foto’s van hagelstenen zo groot als kippeneieren. In Verona raakte een man gewond door de bliksem toen hij beschutting zocht onder een boom. In het noorden van het land worden zaterdag nieuwe stormen verwacht.