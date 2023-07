Klimaatactivisten weigeren moeder die zegt zieke baby in de auto te hebben doorgang te verlenen: “Ik moet naar het ziekenhuis”

Klimaatactivisten van Just Stop Oil trokken op vrijdag met een grote actie door de straten in en rond Londen. Al konden ze niet overal op veel sympathie rekenen. Zeker niet toen een vrouw om doorgang kwam smeken, nadat ze zei een zieke baby in de auto te hebben.

Het was in Acton, het westen van Londen, dat een moeder zich richting de frontlinie van de enkele aanwezige activisten trok, die de weg blokkeerden voor het verkeer. “Ik heb een baby in de wagen zitten en we moeten dringend naar het ziekenhuis”, smeekte ze, maar de man die de vrouw moest aanhoren gaf er geen gehoor aan en stapte opnieuw richting de voorkant van de betoging.

Just Stop Oil zijn Britse klimaatactivisten die ervoor willen zorgen dat de regering stopt met het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten.

Iets later zou een vrouw die passeerde met een kinderwagen ook van zich hebben laten horen. “Wie zijn jullie om te bepalen wie wel of niet mag passeren?”, zei ze. “Jij bent f*cking God niet. Mensen betalen om deze wegen te kunnen gebruiken. Zeg mij niet dat jij nooit in een auto bent gestapt.”