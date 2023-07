Club Brugge met twijfels Europa in na nederlaag (1-2) tegen AZ

Geen feestelijke seizoensopening voor Club Brugge: 14.000 fans zagen hoe AZ de Brugse Metten won (1-2), maar vooral dat blauw-zwart helemaal nog niet klaar is. Dat is na amper vier weken voorbereiding geen verrassing, maar donderdag moet Club wel aan de bak in de Conference League tegen Aarhus. Als dat maar goed komt.

Zoeken, wroeten, bijsturen. Ondanks een feestelijk begin. Amper anderhalve minuut had Skov Olsen nodig om Club op voorsprong te zetten. Een ziekenhuisbal werd simpel opgepikt door de Deen, die Mathew Ryan - ontvangen als publiekslieveling - simpel vloerde in de verste hoek. Nog voor de tiende minuut zagen 14.000 fans de bordjes alweer in evenwicht. Rits wou een voorzet van De Wit ontzetten, maar kopte de bal in zijn eigen winkelhaak. Lullig, maar niets aan te doen.

De Cuyper kon nog niet overtuigen. — © Isosport

Plat

En toen werd het stil. Club, met nieuwkomers Skoras, Thiago (en De Cuyper) in de basis, kon aanvallend weinig klaarmaken. De 4-3-3 van Deila denderde nog niet, vooral aanvallend konden Skoras - die wél een versnelling in huis heeft - en Thiago elkaar te weinig vinden. Als Club eens dreigde, ging dat haast altijd via Skov Olsen. Ook de druk werd te passief uitgevoerd. Achterin had Buchanan het dan weer moeilijk als rechtsback, terwijl ook De Cuyper niet kon overtuigen. Het was te plat, AZ dicteerde de wet.

Skov Olsen opende de score. — © BELGA

Ook Deila zal zich daaraan geërgerd hebben: na de rust zat er veel meer intensiteit in het Brugse spel. Een broodnodige stroomstoot. Eentje die zelfs vier Brugse gele kaarten opleverde tijdens de tweede helft. AZ werd op de eigen helft geduwd en een eerste verwittiging kwam er via Vanaken na goed storen van Thiago.

Die laatste werd op het uur afgelost door Yaremchuk, terwijl ook Vetlesen, Homma en Odoi nog dertig minuten mochten komen meedoen. Allemaal jongens die blijkbaar dicht tegen de basis staan, maar niet voor een kentering zorgden. Die vierdubbele wissel zorgde ook voor concentratieverlies: plots stond het 1-2. Een gekruisd schot van Sugawara liet Mignolet kansloos, De Cuyper en Spileers lieten zich daar te makkelijk rollen.

Mechele houdt Pavlidis af. — © Isosport

Negen wissels

In het laatste halfuur kon Club die achterstand niet meer rechtzetten, mede door de vele wissels. Vanaken was de enige die bleef staan. Boyata kwam nog het dichtst bij een gelijkmaker met een kopbal op de paal.

Moeten alle alarmbellen nu afgaan? Dat ook niet, want we kunnen niet verwachten dat Club en Deila na vier weken voorbereiding al klaar zijn. Maar veel tijd is er niet meer: donderdag komt Aarhus op bezoek voor de Conference League en moet het écht wel stukken beter.