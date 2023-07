Italië verwacht nieuwe hittegolf, terwijl Griekenland ook weer boven 45 graden gaat

In het Zuiden van Europa is het nog niet gedaan met de hitte. In Italië verwachten de meteorologen opnieuw een hittegolf en in Griekenland lijkt er geen einde te komen aan de huidige hittegolf. In verschillende regio’s van de twee landen stijgt het kwik gemakkelijk boven de 45 graden.

Italiaanse meteorologen verwachten begin volgende week een nieuwe hittegolf. In de streek tussen Sardinië en Sicilië zouden dan piektemperaturen van 47 of 48 graden mogelijk zijn, zo meldt de meteorologische dienst Ilmeteo.it zaterdag.

De Italianen spreken van het hogedrukgebied ‘Caronte bis’, als opvolger van hogedrukgebied ‘Caronte’, een verwijzing naar Charon, in de Griekse mythologie de veerman voor de overtocht op de Styx naar het dodenrijk.

Op zaterdag meldde de weerdienst van de Italiaanse luchtmacht 40 graden in Palermo, de hoofdstad van Sicilië. In Rome ging het om 37 graden. Daar werd eerder deze week, op dinsdag, nog 41,8 graden gemeten.

In Noord-Italië werd de zomerhitte vrijdag gevolgd door zware stormen. Zware hagelbuien werden gemeld vanuit Seregno in Lombardije. Kranten toonden zaterdag foto’s van hagelstenen zo groot als kippeneieren. In Verona raakte een man gewond door de bliksem toen hij beschutting zocht onder een boom. In het noorden van het land worden zaterdag nieuwe stormen verwacht.

Hittegolf blijft duren in Griekenland

In Griekenland lijkt er nog geen einde te komen aan de hittegolf. Dit weekend worden in het zuiden van het land temperaturen tot 45 graden Celsius verwacht, melden de weerdiensten. En ook in het noorden van Griekenland stijgt het kwik tot 40 graden, terwijl de temperaturen op de meeste eilanden in de Egeïsche Zee oplopen tot meer dan 38 graden. De brandweer waarschuwt voor meer bosbranden.

“Er staan ons nog moeilijke tijden te wachten”, zei een woordvoerder van de brandweer zaterdag op de openbare omroep. Het risico op bosbranden blijft volgens hem extreem hoog.

Ondertussen zijn honderden brandweerlieden uit Roemenië, Bulgarije, Polen, Slovakije en Malta aangekomen ter versterking van de Griekse brandweer. Frankrijk, Italië, Turkije, Cyprus, Israël en Jordanië helpen met blusvliegtuigen en helikopters, meldt de civiele bescherming.

De branden in de buurt van de hoofdstad Athene en het schiereiland Peloponnesos waren deels onder controle, maar het vuur laait steeds weer opnieuw op omdat de omgeving zo droog is, klinkt het nog. De zwaarste brand woedt nabij het dorpje Laerma op het vakantie-eiland Rhodos.

Zaterdag zijn verschillende hotels op het eiland geëvacueerd door de bosbranden. Honderden toeristen moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden. Het gaat vooral om hotels in het kuststadje Kiotari, gelegen op zo’n 55 kilometer ten zuiden van de stad Rhodos. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht”, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan de Atheense nieuwszender Skai.

De hittegolf houdt volgens meteorologen ook volgende week nog aan, met kleine schommelingen. Woensdag wordt een nieuwe piek verwacht met temperaturen rond 46 graden in het zuiden van het land.