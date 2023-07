De duurste én lekkerste hap op Tomorrowland? 36 euro voor een bordje smaaksensatie

Wie op zoek is naar iets meer dan een frietje met stoofvlees kan op het terrein meteen afslaan naar de food corner van Mesa. Naast een locatie aan de mainstage heeft het Antwerpse restaurant ook verschillende foodtrucks verzameld in een uithoek van de weide. Geen fastfood op de menu, wel net iets prijzigere gerechtjes die de Tomorrowland ervaring compleet maken.

Het duurste en meteen ook meest exclusieve gerechtje te vinden: risotto van gegrilde kreeft. Voor 36 euro krijg je schotelt Vis Van A je deze delicatesse voor. Onze reporter proefde dat het goed was. Tijdens het wachten, doet de geur van de barbecue je al het water in de mond lopen. De goed gekruide kreeft, de smeuïge risotto en mosseltjes zorgen voor een smaaksensatie. Op een festival is dit een prijzige hap, maar voor wie het wat meer mag zijn, is deze tussenstop de moeite waard.

Risotto van gegrilde kreeft. (21 Pearls, 36,54 euro) — © Maarten De Bouw

De kreeft wordt gegrild op de barbecue. — © Maarten De Bouw

Vis Van A verzorgt dan wel de duurste gerechtjes, maar dat schrikt de festivalgangers niet af, integendeel. Welk gerecht het best verkoopt? De risotto van gegrilde kreeft.

De kreeft blijkt een heuse trekpleister te zijn voor foodies. — © Maarten De Bouw

Ook de gegrilde zalm wordt bereid op een vlammende barbecue. — © Maarten De Bouw

Uiteraard staan er ook heel wat andere standjes onder de tenten van Mesa. Bij chef Yoshi kunnen festivalgangers terecht voor een Japanse, culinaire lekkernij: gemarineerde tonijn met eigeel in een bowl van rijst. Met 16 Pearls, ter waarde van bijna 28 euro, is dit het tweede duurste gerechtje te verkrijgen in de food corner.

Een bowl met gemarineerde tonijn van Chef Yoshi. (16 Pearls, 27, 84 euro) — © Maarten De Bouw

Ook de typische streetfood is aanwezig. Een Aziatische curry met kokos of Indische fried chicken tenders vliegen hier over de toog.

De Massaman curry met kokos. (11,25 Pearls, 19,57 euro) — © Maarten De Bouw

Fried chicken tenders van de Indische keuken. (10 Pearls, 17,4 euro) — © Maarten De Bouw

Ook veggies kunnen er terecht voor een exclusief hapje eten. Aan de foodtruck van Wussler Family scoor je voor 9,25 Pearls een kebab van aubergine. Afgewerkt met tzatziki en een pikante toets van chili is deze variant een volwaardige vleesvervanger.

De kebab van aubergine. (9,25 Pearls, 16 euro) — © Maarten De Bouw

Bij chef Bart De Poorter kan je naast een naar Marvel-held Thor vernoemde burger ook een gegrilde runderfilet bestellen. Bereid op een vlammende barbecue is dit een delicatesse voor wie van een goed stukje vlees houdt.

De Grilled Beef Filet van chef Bart De Poorter. (16 Pearls, 27,84 euro) — © Maarten De Bouw

Wie graag nog verder de decadentie opzoekt, kan een bezoekje brengen aan de oesterbar. In ruil voor 30 Pearls (52 euro) krijg je 12 oesters voorgeschoteld. Zeker geen alledaagse festivalkost, maar volgens onze reporter een bom van smaak en een toevoeging aan je festivalervaring.