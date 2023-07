G20 raakt het niet eens over kalender voor afbouw fossiele energie

De ministers van Energie van de twintig belangrijkste industrielanden zijn het zaterdag op een top in India niet eens geraakt over een kalender voor de stapsgewijze afbouw van fossiele energie.

De gepubliceerde slotverklaring maakt zelfs geen melding van kool, één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatopwarming. Ontwikkelende economieën als India en China, de twee meest bevolkte landen ter wereld, zijn erg afhankelijk van de energiebron.

De leiders van de G7, de zeven rijkste industrielanden ter wereld, waren het in mei in het Japanse Hiroshima nog eens geraakt over een versnelde afbouw van fossiele brandstoffen. Maar een concrete kalender kon de G20 daar zaterdag dus niet op plakken. Volgens voorzitter India wilde een aantal landen radicaal breken met fossiele energie, terwijl anderen pleitten voor koolstofafvang- of opvangsystemen om de milieueffecten te temperen.

Een coalitie van achttien landen waaronder Duitsland en Frankrijk pleitte vrijdag nog voor een “dringende uitstap uit fossiele energie”. “De mensheid kan zich niet permitteren om te wachten”, klonk het toen. De coalitie wil de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 43 procent verminderd zien in vergelijking met 2019 om zo binnen 1,5 graden Celsius opwarming te blijven. Veel ontwikkelingslanden vinden echter dat de rijkere, meest vervuilende landen, de energietransitie moeten financieren.