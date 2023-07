Post vanuit Tomorrowland: “Ik wens mijn grootmoeder een gelukkige verjaardag”

Tussen het feesten door nemen festivalgangers de tijd om een boodschap te sturen naar het thuisfront. Dat gebeurt niet telefonisch, maar old school via postkaartjes.

De adelaar van de mainstage wordt nog net niet ingezet als postduif, maar gratis kaartjes versturen kan wel. Zo veel je maar wil, naar eender welke bestemming. De hostesses in het postkantoor zorgen ervoor dat je boodschap goed aankomt. Maar wat schrijf je zoal vanuit het grootste Tomorrowland?

Half Europa

De Spaanse Nicolas en Zwitserse Sofia trotseren voor de tweede keer de weide van Tomorrowland. Vorig jaar stuurden ze al kaartjes rond, die kwamen goed aan, dus doen ze het dit jaar opnieuw. “The message is love”, klinkt het. “We willen onze vrienden laten weten dat we aan hen denken en we het fijn zouden vinden als ze erbij waren.” Twee mensen van de wereld want het duo stuurt kaartjes op naar Frankrijk, Italië, België en Zwitserland.

© Maarten De Bouw

Australië, Sydney

Festivalganger Meagan Wesley komt uit het verre Sydney en stuurt ook een postkaartje naar de down under. Na twee vluchten, van in totaal 24 uur kon het feesten beginnen. “Gisteren was het mijn verjaardag en dat hebben we goed gevierd. Ik beleef hier de beste tijd van mijn leven”, vertelt ze. Via een kaartje wenst ze haar grootmoeder een gelukkige verjaardag, want ook zij was jarig, en vertelt ze over het weer en hoe fantastisch het hier is.

© Maarten De Bouw

Colombia

Sharlyn en Juan uit Spanje beleven hun eerste Tomorrowland en willen dit meteen delen met hun vrienden in Colombia. “Ik stuur dit kaartje als herinnering aan het festival. Dit weekend is fantastisch, een verplichte levenservaring”, vertelt Juan.

© Maarten De Bouw

Verenigde Staten, Chicago

De Amerikaanse Grace droomt al sinds ze tiener was van een uitstapje naar het festival. “Ik kijk ieder jaar naar de live stream en kijk er al lang naar uit om te komen. Tomorrowland is meer dan ik ooit had durven dromen. Alle mensen zijn ze mooi en zo trots op hun nationale vlaggen.” Voor Grace reizen de postkaartjes naar Chicago. “Eentje stuur ik naar mijn beste vriendin, omdat ik haar ooit hoop mee te nemen naar hier. Dan stuur ik er nog eentje naar mijn ouders en mijn vriendje, want die komt volgend weekend ook naar hier.”