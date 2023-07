Derde keer goeie keer voor KV? En wie volgt Lierse op? 8 cijfers over de Supercup tussen Malinwa en Antwerp

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Supercup staan zondag twee clubs uit de provincie Antwerpen tegenover elkaar. Lierse SK en Germinal Ekeren gingen Antwerp en KV Mechelen voor. De Great Old is de derde club die als dubbelwinnaar aan de Supercup begint, maar dat is geen garantie op winst, leert het verleden. Meer weetjes en cijfers over deze Belgische/ Antwerpse seizoensopener? Ontdek ze in dit overzicht.