Caféganger Aaron (33) krijgt rake klappen voor omgestoten pintje: “Zinloze agressie voor een futiliteit”

“We mogen van geluk spreken dat hij hier nog naast me staat.” Evi De Herdt (32) uit Heist-op-den-Berg lanceerde zaterdag een oproep naar getuigen nadat haar vriend Aaron Schroeven (33) rake klappen kreeg tijdens een avondje uit met zijn broer. Het voorval gebeurde in en aan café Den Hosp. Cafébaas en Heists schepen David Geerts (PRO Heist) betreurt de feiten. Hij was zaterdagnacht zelf niet in zijn café aanwezig.

Evi De Herdt wist vrijdagnacht niet wat ze zag. Haar vriend Aaron kwam helemaal onder het bloed thuis van zijn traditionele avondje stappen met zijn broer. De twee belandden bij café Den Hosp, waar vrijdagnacht een deejay speelde. Toen Aaron tijdens het dansen per ongeluk een drankje tegen de grond stootte, reageerde de eigenaar ervan meteen agressief.

“Die persoon vond dat blijkbaar genoeg om de boel te escaleren en al zijn vrienden erbij te halen”, zegt Evi. “Een groepje van een tiental personen is op Aaron beginnen te kloppen en stampen. Zijn rug, zijn ribben, zijn benen en zijn knieën: op elk plekje van zijn lichaam heeft hij wel een stamp gekregen. De schade aan zijn gezicht zie je natuurlijk het beste.”

Aaron kreeg klappen en stampen over zijn hele lichaam. De daders spaarden ook zijn aangezicht niet. — © rr

Schade vaststellen

De oproep naar getuigen heeft intussen al resultaat opgeleverd. “Een persoon heeft zich al gemeld en bevestigt dat mijn vriend niets misdeed”, zegt Evi. “Hij is zomaar in elkaar geslagen, omdat hij per ongeluk met zijn arm een pint omzwaaide. We mogen van geluk spreken dat hij hier nog naast mij staat. We hebben drie kindjes samen. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Aaron gaat nog naar het ziekenhuis om de schade officieel te laten vaststellen. — © rr

Aaron diende vrijdagnacht zelf geen klacht meer in. Intussen is dat wel gebeurd. Een ziekenhuis heeft hij voorlopig nog niet bezocht, ondanks het feit dat volgens Evi zijn neus meer dan waarschijnlijk gebroken is. “We zijn zaterdag een hele dag bezig geweest met regelwerk en het indienen van die klacht”, zegt Evi. “We gaan zeker nog wel naar het ziekenhuis, ook om de schade officieel te laten vaststellen. De komende dagen zal de pijn voor hem waarschijnlijk nog erger worden, maar ik ben al blij dat hij hier bij me zit. Een mens zou bang krijgen om nog eens een pint te gaan drinken op café.”

Drogreden

Evi en Aaron hopen natuurlijk dat hun oproep naar getuigen tot de daders zal leiden. “In de eerste plaats moet gerechtigheid geschieden”, vindt Evi. “Maar de daders moeten de schade ook vergoeden. Dit is puur zinloze agressie voor een futiliteit. Had Aaron die pint niet omgestoten, hadden ze er sowieso wel iemand anders uitgepikt voor een andere drogreden.”

Aaron had volgens Evi een viertal biertjes op toen de feiten gebeurden. Hij schat de aanvallers tussen 20 en 25 jaar, maar een gedetailleerde persoonsbeschrijving kan hij niet geven. “Misschien heeft hij wel een hersenschudding”, zegt Evi. “Die paar biertjes verspreid over de hele avond zullen het niet gedaan hebben. Hij was absoluut niet dronken.”

© rr

Cafébaas en Heists schepen David Geerts (PRO Heist) was vrijdagnacht niet in zijn zaak. Hij betreurt het voorval. “Mijn medewerkers melden dat er kortstondig een ruzie is geweest”, zegt hij. “Na tussenkomst gingen de partijen uit elkaar en naar buiten, maar bleef de vechtpartij doorgaan op het terras en de straat. Ik verneem dat het 3 of 4 minuten heeft geduurd. Sociale media geeft het voorval nu wat extra exposure, maar anders had niemand het me waarschijnlijk verteld, omdat het allemaal zo snel voorbij was.”

De schepen benadrukt dat er geen structureel probleem met vechtersbazen is aan zijn zaak. “Bij mijn weten is dit voorval de tweede ruzie bij ons dit jaar”, zegt hij. “Toen ik twintig jaar geleden nog de nachten deed, gebeurde het sowieso ook af en toe.”

Videobeelden van het voorval zijn er door een technisch probleem met het bewakingssysteem niet. “Maar als de camera’s hadden gewerkt, weet ik niet of we iets hadden kunnen zien, net omdat het allemaal zo snel voorbij was.”

Drugs

Volgens Evi en Aaron waren de aanvallers meer dan warschijnlijk onder invloed van drugs. “Als er op een vrijdag iets specifiek voor jongeren wordt georganiseerd, dan weet je dat daar mogelijk drugs kunnen circuleren”, stelt Geerts. “Dat is zo in alle cafés. Als hier zondag een zanger van The Voice Senior komt optreden, dan heb je dat natuurlijk niet. Met de politie organiseren we hier een keer per maand anonieme controles in de cafés, maar dan nog kan je dit niet tegenhouden als het druk is en er jongeren of iets ouderen rondlopen.”