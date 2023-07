“Wanneer haat niet werkt, worden er leugens verteld”: Romelu Lukaku spreekt ongenoegen uit na berichtgeving van Italiaanse sportkrant

Ook nadat het huwelijk tussen Inter Milaan en Romelu Lukaku volledig op de klippen is gelopen, blijven er details naar boven komen over de afgesprongen deal. De manier waarop dat bij La Gazzetta dello Sport gedaan wordt, zint Romelu Lukaku echter niet.

“Lukaku vraagt om vergiffenis maar Inter moet er niks van weten”, dat kopt de roze sportkrant zaterdag. Volgens de Italianen zijn alle voormalige ploegmaats van Lukaku diep ontgoocheld in het gedrag van Lukaku, die de afgelopen weken gesprekken voerde met Juventus. Enkele spelers zouden de Rode Duivel benaderd hebben, maar geen van hen kreeg een reactie terug. Een houding die niet geapprecieerd werd.

Verder keerde even later ook het Milanese bestuur zich tegen Lukaku. Wanneer hij zich op vakantie in Sardinië aan het afbeulen was, zou hij naar verluidt berichtjes gestuurd hebben naar de top van Inter. Wat er zo deed op wijzen dat de Nerazzurri de topprioriteit waren voor Big Rom. Maar toen de flirt met Juventus uitlekte, voelde Inter zich bekocht. Voorzitter Steven Zhang zou dan ook één van de eersten geweest zijn om de stekker definitief uit de onderhandelingen met Chelsea te trekken. En Inter blijft bij zijn beslissing, ook nu Lukaku “om vergiffenis zou gevraagd hebben”.

Berichtgeving die volgens Lukaku geen waarheid bevat. “Wanneer haat niet werkt, worden er leugens verteld”, schrijft de centrumspits zaterdag op zijn Instagram. De Rode Duivel bevindt zich momenteel in Rotterdam, nadat hij eerder al joggend gespot werd in Neerpede en zich moest aansluiten bij de B-kern van Chelsea. Een transfer naar Juventus behoort nog altijd tot de mogelijkheden, al hangt dat af van wat de Oude Dame doet met Dusan Vlahovic. De Serviër wordt hevig gelinkt aan PSG.