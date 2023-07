Meer dan 2.500 toeristen op Rhodos geëvacueerd door bosbranden

Op het Griekse eiland Rhodos zijn zaterdag verschillende hotels geëvacueerd door bosbranden in de buurt. Meer dan 2.500 toeristen moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden.

Het gaat vooral om hotels in de kuststadjes Kiotari en Lardos, gelegen in het zuiden van het eiland. Drie hotelcomplexen in het Kiotari-gebied werden door de vlammen opgeslokt, wat aanzienlijke schade veroorzaakte, terwijl duizenden hectaren bos in de as werden gelegd.

De Griekse kustwacht, die de hulp kregen van een dertigtal privéboten, kon al meer dan 2.500 mensen, waaronder heel wat toeristen, evacueren. Dat zei Nikos Alexiou van de kustwacht aan de nieuwszender Skai. Een marineschip zou ondertussen ook gearriveerd zijn om hulp te bieden.

Toeristen worden ook met bussen en andere voertuigen naar veiligere gebieden gebracht. Op beelden bij de Griekse media is ook te zien hoe toeristen en lokale inwoners in de laadbak van kleine vrachtwagens klimmen om in veiligheid te geraken. Sommigen vertrokken ook te voet. De geëvacueerde toeristen worden ondergebracht in sportscholen, scholen en andere gebouwen op het eiland. Enkele boten zullen ook gebruikt worden als drijvende hotels.

Windkracht zes

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht”, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan Skai.

In de regio worden vijf blushelikopters ingezet en meer dan 170 brandweerlieden. Brandweerlieden uit Slowakije zijn zaterdag ook gearriveerd op Rhodos om de lokale teams te helpen bij het bestrijden van de branden. “De situatie op Rhodos is ernstig en uiterst moeilijk. Door de harde wind en de snel veranderende richting van het vuur moesten brandweerlieden zich terugtrekken en verplaatsen”, berichtte de Slowaakse brandweer op Facebook. Een deel van het Slowaakse reddingsteam is verhuisd naar de kustplaatsen om daar te helpen bij de evacuatie, zeiden ze.

“As kwam uit de lucht vallen”

De Nederlandse Jordi Verwilligen en zijn vriendin Ilse Lima verbleven in een hotel-resort in de plaats Kiotari, toen hun zaterdagochtend werd gevraagd het hotel te verlaten en naar het strand te gaan. “We lagen in het zwembad en hadden dat al wel aan zien komen. Het was al een paar dagen grijs en grauw en je rook al langer een brandlucht. Die branden waren al een paar dagen aan de gang, maar nog niet bij ons in de buurt. Wel kwam er geregeld wat as uit de lucht vallen”, vertelt Jordi aan De Telegraaf. Het koppel komt nu even op adem in een resort op ongeveer twee uur lopen van zijn oorspronkelijke hotel, dat volgens de laatste, onbevestigde berichten inmiddels door de vlammen is bereikt en verwoest.

“Het kwam akelig dichtbij. We besloten het niet af te wachten en zijn beginnen wandelen, door de bergen heen. We hadden onze koffers mee, maar van eentje is het wieltje stukgegaan, dus dat was geen doen. Die heb ik achtergelaten bij een of ander restaurantje, in de hoop dat ik hem later nog terug kan krijgen.”

