Laat ons een oefenwedstrijd vooral nuanceren, maar we zagen wat we zagen: Club Brugge was niet goed tegen AZ. Als het donderdag een goed resultaat wil tegen Aarhus, moet het beter. Toch was Ronny Deila een tevreden man. En daar hoorde een opvallend discours bij. “De discipline, de organisatie: ik zag veel dingen die mij gelukkig maken.”