Racing Genk klopt Burnley in oefenmatch, Vincent Kompany: “We zijn nog in opbouw”

De Limburgers, die aanvoerder Bryan Heynen en zomeraanwinst Alieu Fadera misten met lichte blessures, beklonken de zege met een doelpunt in iedere helft van de wedstrijd. Yira Sor opende de score al na acht minuten. De Nigeriaan strafte een foutje van de jonge Burnley-doelman James Trafford genadeloos af. Burnley kon nooit echt overtuigen, maar kwam voor de rust toch één keer dicht bij de gelijkmaker. Een kopbal van Ameen Al-Dakhil (ex-STVV) strandde op de dwarsligger.

Ook na de pauze kon de kersverse Premier League-club Genk niet bedreigen. Nadat beide coaches een heleboel wissels doorvoerden sleepte de oefenpot zich naar zijn einde. Het slotakkoord was voor Tolu Arokodare, die op voorzet van Munoz de 2-0 mooi voorbij Trafford in de hoek kopte.

KRC Genk kan maandagochtend dus vol vertrouwen afreizen naar Genève, waar dinsdagavond (aftrap om 20.30 uur) de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen Servette FC op het programma staat. De Zwitsers wonnen zaterdag hun openingsduel van de competitie alvast met 1-3 op het veld van Grashoppers.

Vincent Kompany: “We zijn nog in opbouw”

Vincent Kompany streek nog eens neer in ons land. “Het is leuk om hier nog eens te zijn. Genk is ook een mooie ploeg, leuk om ook de collega’s nog eens te zien. Ik denk dat ze verder staan dan ons, wat goed is voor hen want ze spelen dinsdag al”, zag Kompany, die vindt dat zijn ploeg nog in opbouw is.

“Ik denk dat de eerste helft wel oké was. Voor ons was dit de eerste echt moeilijke wedstrijd. Een van de beste tegenstanders die we tot nu toe al gehad hebben. We waren de evenknie voor een lange tijd, maar op het einde minderde het wat door de wissels en de integratie van de spelers die nog wat tijd nodig heeft. De laatste vijftien minuten was dus niet echt top, voor de rest hebben we wel 90 minuten in de benen. Ik ga hier nog geen conclusies uit trekken. We hebben net als Genk veel gewisseld en dinsdag hebben we een nieuwe wedstrijd tegen Benfica. Dat zal dan ook een andere ploeg zijn die speelt. We moeten deze wedstrijd natuurlijk analyseren zodat we de jongens kunnen laten weten waar ze zich moeten aanpassen.”

"Er is geen enkele trainer in de wereld die zegt dat hij al klaar is met zijn ploeg in de voorbereiding. Elke dag moeten we stap voor stap bekijken. We weten wat we willen bereiken. We moeten nu nog voor evenwicht zoeken in de kern. Wat in de Premier League? Het hangt ervan af hoe we in de mercato voor de dag komen. Binnen die competitie zijn we de allerkleinsten. We hebben nog drie weken te gaan. Sommige jongens moeten nog integreren, omdat sommige belangrijke spelers van vorig seizoen weg zijn. We zijn dus nog in opbouw."