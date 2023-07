Franse spelersvakbond dreigt met rechtszaak tegen PSG en vindt dat Franse club het contract van Mbappé moet respecteren

De UNFP verwijt PSG de verbintenis van Mbappé niet te respecteren. De sterspeler staat nog tot de zomer van volgend jaar onder contract bij de club uit de hoofdstad van Frankrijk. Maar PSG heeft de vedette niet opgenomen in de selectie voor een trainingskamp in Japan.

Mbappé krijgt tot uiterlijk 31 juli de tijd om zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen. Anders moet hij snel voor veel geld vertrekken. PSG wil niet het risico lopen dat de international na het komend seizoen transfervrij afscheid neemt.

Volgens de vakbond moeten voor profvoetballers dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor de gewone Franse beroepsbevolking. Daarom zou PSG het huidige contract van Mbappé moeten respecteren. De aanvaller trainde zaterdag in Parijs samen met de spelers die op dit moment geen deel uitmaken van de A-selectie en mogen uitkijken naar een andere club. Daaronder bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes en Julian Draxler. Na afloop kwam Mbappé nog even in contact met wat fans.