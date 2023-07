Hoe KV Mechelen met schone lei seizoen aanvangt, te beginnen met de Supercup: versterkingen op cruciale posities en impact van Defour

De Supercup komt eraan. Normaal landskampioen tegen bekerwinnaar, in deze jaargang landskampioen én bekerwinnaar tegen verliezend bekerfinalist. Niemand die betwist dat Antwerp de topfavoriet blijft en KV Mechelen de underdog. Het feit dat de Great Old beide hoofdvogels afschoot vorig seizoen zegt genoeg over de waardeverhouding tegenover KV Mechelen. Maar toch zal Malinwa zondag op de Bosuil er om meerdere redenen beter voor staan dan een kleine drie maanden geleden.