Dode en gewonden bij nachtelijke aanval op Oekraïense havenstad Odessa

Het dodentol stijgt in het Oekraïense Odessa waar in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een aanval werd uitgevoerd. Er zou toen één burger gedood zijn en negentien mensen gewond zijn geraakt, waarvan vier kinderen. Bij de aanval werden minstens zes woonhuizen en een orthodoxe kathedraal beschadigd. Tientallen auto’s werden ook beschadigd en veel inwoners kwamen zonder stroom te zitten.

“Er is geen excuus voor het Russische kwaad”, zei president Volodimir Zelenksi zondag in een bericht op Telegram over de aanvallen. “Er zal zeker vergelding komen”, klonk het ook nog.

De haven van Odessa, die lang de cruciale economische verbinding vormde voor Oekraïne met de rest van de wereld, ligt al een hele tijd onder vuur. Maar sinds deze week zijn die aanvallen steeds frequenter en intenser. Kiev beschuldigt Moskou ervan specifiek de haveninfrastructuur te viseren om het hernemen van de export van Oekraïens graan te verhinderen. De graandeal, die cruciaal is voor de wereldvoedselbevoorrading, liep onlangs af.

De afgelopen dagen heeft Rusland enkele van de hevigste oorlogsaanvallen op Odesa uitgevoerd, waarbij graan werd vernietigd dat tienduizenden mensen een jaar lang had kunnen voeden. De aanvallen hebben ook ten minste één andere burger gedood en ten minste twee anderen verwond. Het Kremlin heeft gedreigd met meer vijandelijkheden en zei dat het alle schepen die rond Oekraïense havens in de Zwarte Zee varen als militaire doelen zal behandelen.

(Lees meer onder de foto’s)

© REUTERS

© REUTERS

Na een ontmoeting zaterdag met de secretaris-generaal van de NAVO zei Zelenski, die aandringt om meer hulp van de NAVO, te hopen dat een nieuw orgaan de alliantie tussen Oekraïne en de bondgenoten zal versterken.

In Rusland zou president Vladimir Poetin zondag een ontmoeting hebben met zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko, dat zei het Kremlin in een verklaring. Het zou een van de eerste openbare ontmoetingen zijn voor Poetin sinds Loekasjenko aangaf dat hij zou helpen bij het bemiddelen van een overeenkomst die leidde tot het einde van de kortstondige muiterij van de Wagner-militie.