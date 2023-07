WK Vrouwenvoetbal opgeschrikt door brandstichting in spelershotel: Nieuw-Zeelandse man opgepakt, speelsters geëvacueerd

De Nieuw-Zeelandse politie heeft een man (34) gearresteerd op verdenking van brandstichting in het Pullman-hotel in Auckland. Daar verblijven de speelsters en staf van het Nieuw-Zeelandse nationale team tijdens het WK vrouwenvoetbal. In het hotel brak zaterdagavond brand uit, waarna de selectie geëvacueerd moest worden. Gelukkig raakte niemand gewond.

De brand brak zaterdagavond rond 20.00 uur (lokale tijd) uit. Met acht brandweerwagens werd de brand al snel geblust, aldus een woordvoerster. De Nieuw-Zeelandse speelsters zouden via een trappenhuis door dikke rook naar buiten werden geleid.

Over de identiteit van de man mag voorlopig door de politie niets verteld worden. Wel is duidelijk dat het gaat om iemand die in Nieuw-Zeeland woont. Maandag verschijnt de man voor de onderzoeksrechter. Het is voorlopig nog onduidelijk of het incident een link heeft met het WK.