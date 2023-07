Zwaar onweer treft noorden en midden van Italië en jaagt badgasten op de vlucht

© Lia Chies via REUTERS

De weerdienst van de regio Emilia-Romagna, met Bologna als hoofdstad, meldde ook hevig onweer in de provincies Reggio Emilia, Ferrara en Ravenna. Foto’s tonen omgevallen elektriciteitspalen, ingestorte huizen, weggewaaide dakpannen en verongelukte wagens. En op videobeelden is te zien hoe badgasten van Lido di Classe, nabij Ravenna, massaal van het strand wegvluchten.

Over de precieze omvang van de schade bestaat nog geen duidelijkheid, maar volgens een bericht in de krant La Repubblica raakten in de provincie Ferrara drie mensen gewond. In Bologna werden zware hagelbuien gemeld - met in sommige gevallen hagelstenen zo groot als tennisballen - en de autoriteiten waarschuwden de inwoners voor omvallende bomen en verkeersborden en voor het gebruik van de metro. Ook verschillende treinverbindingen ondervonden hinder. Volgens de weerdienst werden windstoten tot 129 kilometer per uur gemeten.

In het aangrenzende Marken stormde het eveneens zwaar. Daar werden strandgangers verrast door een hevige en plots opkomende stormvloed, die hele rijen strandstoelen overspoelde en die gepaard ging met hevige windvlagen.

