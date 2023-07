WK VROUWENVOETBAL. Nederland doet wat het moet doen en zet Red Flames-killer Portugal opzij, Zweedse vrouwen nemen in slotminuten afstand van Zuid-Afrika

Favoriet Nederland is het WK vrouwenvoetbal begonnen met een nipte zege tegen Portugal. Stefanie van der Gragt zorgde met een knappe kopbal voor de krappe zege tegen de stugge Portugezen. Portugal staat ten koste van de Red Flames op het WK.

Het was Lieke Martens-Van Leer - die tweede familienaam heeft ze sinds kort na haar huwelijk met ex-doelman Benjamin Van Leer - die de enige goal van de partij inleidde. De spits van Paris Saint-Germain speelde Beerensteyn vrij, die op haar beurt via een Portugese verdedigster overschoot. Uit de corner van Sherida Spitse kopte Stefanie van der Gragt gedecideerd de 1-0 in de lange hoek.

Portugal schoot in de 83e minuut pas voor de eerste keer tussen de palen, maar de Nederlandse doelvrouw Daphne van Domselaar, het gehele duel geconcentreerd spelend en prima meevoetballend, maakte het indraaiende schot van Telma Encarnação vakkundig onschadelijk.

Woensdag reist Oranje af naar Wellington, waar het een dag later om 13.00 uur (03.00 Nederlandse tijd) titelverdediger Verenigde Staten treft voor een belangrijk duel. De Amerikanen versloegen in hun openingswedstrijd Vietnam met speels gemak: 3-0.

Zweden boekt nipte zege in slotminuten

Zweden is het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met een nipte overwinning. In de slotminuten zorgde Amanda Ilestedt voor de verlossing met de 2-1.

De Zweedse speelsters van bondscoach Peter Gerhardsson kwamen in de tweede helft nochtans op achterstand tegen de Zuid-Afrikaanse dames. Hildah Magaia opende de score voor Zuid-Afrika. Fridolina Rolfö maakte na ruim een uur gelijk. Amanda Ilestedt bezorgde Zweden alsnog de zege met een doelpunt in de laatste minuut van de officiële speeltijd. De vreugde was groot.