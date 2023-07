Nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt zondag voor slecht weer. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor storm- en waterschade waarvoor de bijstand van de brandweer nodig is.

Wie bijstand wil kan een aanvraag indienen via www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het noodnummer 112 is voorbehouden voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Het KMI waarschuwt voor regen die soms intens en langdurig kan zijn, eventueel met een onweerachtig karakter. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Henegouwen en in Brussel is daarom code geel van kracht van zondagnamiddag tot en met maandagochtend.

