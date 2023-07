Voormalig Journaal-anker Martine Tanghe overleden

Martine Tanghe (67) die deze week nog benoemd werd tot Commandeur in de Kroonorde is overleden. Enkele jaren geleden werd opnieuw kanker bij haar vastgesteld.

Ruim 42 jaar lang was Martine Tanghe journalist en nieuwsanker aan de Reyerslaan. Tanghe, geboren in het Oost-Vlaamse Bellem maar opgegroeid in Bissegem bij Kortrijk, is als 23-jarige aan de Reyerslaan begonnen. Nauwelijks enkele maanden later presenteerde ze haar eerste journaal. Jarenlang combineerde Tanghe reportagewerk met presentaties in de studio.

Toch groeit ze doorheen haar 42-jarige carrière bij uitstek uit tot een van de gezichten van ‘Het Journaal’. Ze wordt een van de bekendste nieuwspresentatoren van Vlaanderen wordt bij haar pensioen bestempeld al “de moeder aller nieuwsankers”. Ze was ook het vaste gezicht van de verkiezingsprogramma’s van VRT.

Heel haar carrière lang was ze een voorbeeld en een ambassadeur van mooi en helder Nederlands. Voor die verdienste kreeg ze vorige donderdag, 20 juli, het prestigieuze ereteken van Commandeur in de Kroonorde. Ze las jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, de spellingwedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. ​

Eind 2020 ging Tanghe met pensioen. Haar laatste Journaal is met meer dan 2 miljoen kijkers nog altijd het meest bekeken Journaal ooit. Niet veel later krijgt ze ook het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap “voor de stempel die ze op de Vlaamse televisiejournalistiek heeft gedrukt, niet het minste door haar correcte en heldere gebruik van het Nederlands”.

Daarnaast was Martine een boegbeeld van Kom op tegen kanker. In 2011 werd bij Tanghe zelf borstkanker vastgesteld. Ze verdween toen bijna een jaar van het scherm.

Na haar carrière bleef ze actief, onder meer als juryvoorzitter bij de nieuwe Vlaamse prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en als theatermaakster.

Enkele jaren geleden werd opnieuw kanker vastgesteld bij Tanghe. Nu is ze op 67 -jarige leeftijd overleden.

