Musk lijkt afscheid te willen nemen van iconisch vogellogo Twitter

Musk, die Twitter vorig jaar heeft gekocht voor ongeveer 44 miljard dollar, heeft de socialenetwerksite al ondergebracht in een nieuw bedrijf genaamd X Corp. Zondag postte Musk een afbeelding van een flikkerende ‘X’, zonder verdere details. “Als er vanavond een genoeg X-logo wordt gepost, gaan we morgen live”, tweette Musk nog.

Musk heeft al eens het idee uitgesproken om van Twitter een alles-app te maken waar gebruikers betalingen kunnen verrichten, chatten, nieuws lezen, spelletjes spelen en shoppen. Daarbij noemde hij ook de naam X. Maar Musk heeft op Twitter ook eens positief gereageerd op een idee om al zijn bedrijven als Tesla, SpaceX, Boring Company en Twitter onderdeel te maken van één nieuw bedrijf met de naam X.

Omdat Musk over het algemeen graag provoceert, is het onduidelijk of hij de verandering daadwerkelijk wil doorvoeren of dat hij gewoon een beetje voor commotie wil zorgen. In april liet hij bijvoorbeeld het logo van Twitter een paar dagen vervangen door het symbool van de cryptomunt Dogecoin. De prijs van de cryptomunt, waar Musk zelf fan van is, ging toen even omhoog.