Manifest Anders Breivik tijdlang te koop via website Britse boekhandel

Het manifest van de extreemrechtse Noorse terrorist Anders Breivik werd een tijdlang te koop aangeboden via de website van Waterstones, de grootste boekenverkoper van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Anders Breivik vermoordde in juli 2011 77 mensen: eerst doodde hij acht mensen met een autobom in het centrum van Oslo, daarna trok hij naar het eiland Utoya waar een jongerenkamp plaatsvond. Daar doodde hij nog eens 69 mensen, vooral tieners.

Enkele uren voordien publiceerde Breivik online een 1.500 pagina’s lange antimoslimmanifest. Daarin staat onder meer hoe de Noor zich mentaal voorbereidde op de aanslagen en hoe hij de wapens en explosieven aankocht. Sommige delen van het manifest werden gestolen van het manifest van de Amerikaanse Unabomber.

Onderzoekers van Tech Against Terrorism, een door de Verenigde Naties ondersteunde antiterreurorganisatie, troffen het manifest woensdag aan op de website van Waterstones. De tekst met de naam ‘2083 - A European Declaration of Independence’ werd in drie delen verkocht voor 30 tot 48 pond (35 tot 55 euro). Op de website was ook een auteurspagina aangemaakt voor de 43-jarige terrorist.

Tech Against Terrorism ontdekte nog dat het manifest een ISBN-nummer had en werd gepubliceerd door een bedrijf dat sinds 2019 geregistreerd is in Estland. Waterstones meldde geen “handelsrelatie” te hebben met de verkoper, waardoor het niet mogelijk was om het manifest via de website te kopen. Na de ontdekking werden de boeken van de website verwijderd.

Waterstones legde nog uit via een automatisch programma de titels van boeken binnen te krijgen en extra controles uit te voeren om onaanvaardbare boeken te bannen. “Aangezien de catalogus tientallen miljoenen titels bevat, ontsnappen titels soms aan onze controle. Zodra ze worden ontdekt, worden ze verwijderd.”

Het te koop aanbieden van het manifest is volgens experts mogelijk een schending van de Britse antiterreurwetgeving.